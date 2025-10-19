A Szolnok ellen kezd a Fino Kaposvár

A Fino Kaposvár az első bemutatkozó felkészülési mérkőzésén Szlovéniában, Mariborban nyert 3–1 arányban. A folytatásban kétszer is megmérkőztek a Mladost Zagreb csapatával. Az első találkozón a Kaposvár Arénában (zárt kapus mérkőzésen) a vendégek győztek 3–2-re, majd három nappal később a horvát fővárosban megint csak a Mladost nyert öt szettes mérkőzésen. Ezután újra Szlovéniába utazott a társaság, ahol a két napos Triglav Kranj felkészülési tornán volt érdekelt. A z első meccsükön 4–0-ra verték a házigazda Merkur Triglav Kranjt (a két csapat úgy állapodott meg, hogy négy játszmás találkozót váltanak egymással), majd az osztrák BBK Wörther-See-Löwen Klagenfurtot győzték le 3–0-ra, míg a döntőben az ugyancsak szlovén Calcitnál bizonyultak jobbnak 2–1 arányban.

A Fino Kaposvár a Szolnok ellen kezdi a bajnokságot

Fotó: Muzslay Péter

Amit a hétfő esti újonc szolnoki ellenfélről tudni kell. A saját utánpótlásukra építenek és merítenek: két játékosuk, a 28 évével korelnök Gönczi Imre 30, Acsai Bálint Dávid pedig hét alkalommal szerepelhetett az utánpótlás-válogatottban. A Szolnok már túl van egy éles mérkőzésen: a Magyar Kupa selejtezőjében sima 3–0-ra nyertek Veszprémben.

Visszavágyik a csúcsra a Fino Kaposvár

A szlovén Zoran Kedacsics irányította, 20-szoros bajnok és 19-szeres kupagyőztes Fino Kaposvár célja egyértelmű: kupa- és bajnoki döntőt játszani, s visszahódítani a legjobb csapatot megillető díszes trófeát. A legnagyobb ellenfél valószínűleg most is a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn lesz, amellyel először 2026 január 21-én (szerda, 18 óra) találkoznak a bajnoki alapszakaszban.

Amúgy az első héten három fellépés is vár a kaposvári társulatra: a hétfő esti hazai szolnoki bajnoki nyitány után szerdán 18 órakor már a Miskolci EAFC-Peka Bau csapatával játszanak kupameccset (a tét a nyolc közé kerülés, a visszavágót pedig november 4-én, kedden ugyancsak 18 órakor játsszák Kaposváron), vasárnap 17 órakor pedig a Vidux-Szegedi RSE lép majd fel a somogyi megyeszékhelyen.