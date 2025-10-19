október 19., vasárnap

Röplabda

1 órája

A Szolnok ellen kezd a Fino Kaposvár

Címkék#röplabda#Szolnoki RK-SC SI#Fino Kaposvár

Hétfőn 18 órakor a Kaposvár Arénában az újonc Szolnoki RK-SC SI ellen rajtolnak a kaposvári röplabdázók. A somogyi élcsapatok közül a Fino Kaposvár kezdi legkésőbb a 2025/2026-os bajnoki szezont.

Fenyő Gábor

A Fino Kaposvár az első bemutatkozó felkészülési mérkőzésén Szlovéniában, Mariborban nyert 3–1 arányban. A folytatásban kétszer is megmérkőztek a Mladost Zagreb csapatával. Az első találkozón a Kaposvár Arénában (zárt kapus mérkőzésen) a vendégek győztek 3–2-re, majd három nappal később a horvát fővárosban megint csak a Mladost nyert öt szettes mérkőzésen. Ezután újra Szlovéniába utazott a társaság, ahol a két napos Triglav Kranj felkészülési tornán volt érdekelt. A z első meccsükön 4–0-ra verték a házigazda Merkur Triglav Kranjt (a két csapat úgy állapodott meg, hogy négy játszmás találkozót váltanak egymással), majd az osztrák BBK Wörther-See-Löwen Klagenfurtot győzték le 3–0-ra, míg a döntőben az ugyancsak szlovén Calcitnál bizonyultak jobbnak 2–1 arányban.

A Fino Kaposvár is elkezdi
A Fino Kaposvár a Szolnok ellen kezdi a bajnokságot 
Fotó: Muzslay Péter

Amit a hétfő esti újonc szolnoki ellenfélről tudni kell. A saját utánpótlásukra építenek és merítenek: két játékosuk, a 28 évével korelnök Gönczi Imre 30, Acsai Bálint Dávid pedig hét alkalommal szerepelhetett az utánpótlás-válogatottban. A Szolnok már túl van egy éles mérkőzésen: a Magyar Kupa selejtezőjében sima 3–0-ra nyertek Veszprémben.

Visszavágyik a csúcsra a Fino Kaposvár

A szlovén Zoran Kedacsics irányította, 20-szoros bajnok és 19-szeres kupagyőztes Fino Kaposvár célja egyértelmű: kupa- és bajnoki döntőt játszani, s visszahódítani a legjobb csapatot megillető díszes trófeát. A legnagyobb ellenfél valószínűleg most is a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn lesz, amellyel először 2026 január 21-én (szerda, 18 óra) találkoznak a bajnoki alapszakaszban.
Amúgy az első héten három fellépés is vár a kaposvári társulatra: a hétfő esti hazai szolnoki bajnoki nyitány után szerdán 18 órakor már a Miskolci EAFC-Peka Bau csapatával játszanak kupameccset (a tét a nyolc közé kerülés, a visszavágót pedig november 4-én, kedden ugyancsak 18 órakor játsszák Kaposváron), vasárnap 17 órakor pedig a Vidux-Szegedi RSE lép majd fel a somogyi megyeszékhelyen.

A Fino Kaposvár játékoskerete: Magyar Bálint, Laczó Bálint – feladók; Bögöly Gábor, Hubicska Patrik, Dávid Csanád – szélső ütők; Matej Smidl (cseh), Alin Ion (román) – feladóátlók; Stepan Novoszelov (orosz), Franco Medina (argentin), Maxim Grigoriev (amerikai) – centerek; Csordás Bertalan, Bruno Feliciano (brazil) – liberók.

Így változott a Fino Kaposvár kerete

Érkeztek: Dávid Csanád (Baia Mare, Románia) – szélső ütő; Matej Smidl (Csehország, legutóbb Ausztriában játszott) – feladóátló; Alin Ion (Románia, Dinamo Bucuresti) – feladóátló; Franco Medina (argentin – Baia Mare, Románia) – center; Maxim Grigoriev (Amerikai Egyesült Államok, egyetemi bajnokság/University of California Irvine) – center.
Távoztak: Yang Pao-csi – feladóátló (hazatért Kínába); Martin Djordjevics – szélső ütő (hazatért Franciaországba); Boldizsár Péter Andor – center (Franciaország, Saint-Quentin – II. osztály); Iván Bence – center (Ausztria); Kalmár Ákos – feladóátló (befejezte profi játékos-pályafutását).

 

