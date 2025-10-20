Magabiztos győzelemmel kezdett a Fino Kaposvár

Már a nyitó játszmában érezni és látni lehetett, hogy a két csapat nem tartozik azonos súlycsoportba. Eleinte még a vendég szolnokiak vezettek (2–5), de aztán helyre állt a rend a pályán, s csak az volt kérdés, hogy a házigazda Fino Kaposvár mikor zárja le az első játékrészt.

A második felvonást is a vendég Tisza-partiak kezdték jobban, de gyorsan átvette a játék irányítását a házigazda kaposvári alakulat. Az új csapatkapitány, Magyar Bálint jól mozgatta a csapatát, a pályán lévő új külföldi trió pedig – a cseh Matej Smidl, az argentin Franco Medina és az orosz Maxim Igorevich Grigoriev – nem ismert kegyelmet.

Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Fino Kaposvár

Fotó: Muzslay Péter

A harmadik, s egyben utolsó játszmában volt a legnagyobb különbség a két társaság között. Ekkor már Bögöly Gábor, az orosz Sztyepan Novoszelov és az idén nyáron igazolt román Ion Alin-Florin is a pályán volt, később pedig Laczó Bálint és a szintén saját nevelésű Csordás Bertalan is lehetőséget kapott egy kis időre; csak az utánpótlásból felkerült Finta Dániel nem került pályára. A záró játékrészben csupán kilenc pontig jutott a zömében saját nevelésű játékosokkal és külföldi légiósok nélkül felálló Szolnok.