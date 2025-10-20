október 20., hétfő

TippmixPro férfi röplabda Extraliga

47 perce

Magabiztos győzelemmel kezdett a Fino Kaposvár

Címkék#röplabda#Szolnoki RK SC-SI#Fino Kaposvár

Magabiztos győzelemmel rajtolt a házigazda Fino Kaposvár az újonc Szolnoki RK SC-SI ellen a TippmixPro férfi röplabda Extraligában.

Fenyő Gábor

Már a nyitó játszmában érezni és látni lehetett, hogy a két csapat nem tartozik azonos súlycsoportba. Eleinte még a vendég szolnokiak vezettek (2–5), de aztán helyre állt a rend a pályán, s csak az volt kérdés, hogy a házigazda Fino Kaposvár mikor zárja le az első játékrészt.
A második felvonást is a vendég Tisza-partiak kezdték jobban, de gyorsan átvette a játék irányítását a házigazda kaposvári alakulat. Az új csapatkapitány, Magyar Bálint jól mozgatta a csapatát, a pályán lévő új külföldi trió pedig – a cseh Matej Smidl, az argentin Franco Medina és az orosz Maxim Igorevich Grigoriev – nem ismert kegyelmet.

Nyert a Fino Kaposvár
Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Fino Kaposvár
Fotó: Muzslay Péter

A harmadik, s egyben utolsó játszmában volt a legnagyobb különbség a két társaság között. Ekkor már Bögöly Gábor, az orosz Sztyepan Novoszelov és az idén nyáron igazolt román Ion Alin-Florin is a pályán volt, később pedig Laczó Bálint és a szintén saját nevelésű Csordás Bertalan is lehetőséget kapott egy kis időre; csak az utánpótlásból felkerült Finta Dániel nem került pályára. A záró játékrészben csupán kilenc pontig jutott a zömében saját nevelésű játékosokkal és külföldi légiósok nélkül felálló Szolnok.

Az egy perc híján egy órán át tartó hétfő esti mérkőzés pontkirálya a cseh Matej Smidl volt 14 ponttal még úgy is, hogy csak két szettet töltött a pályán. A legjobb magyar játékos Hubicska Patrik 11 pontot ütött, míg a vendég Szolnoki RK SC-SI legjobbja Acsai Bálint Dávid volt hét szerzett pontjával.
A Fino Kaposvár mindenesetre nem sokat pihenhet, lévén szerdán 18 órakor a Miskolci EAFC-Peka Bau otthonában szólítják újra pályára a társaságot Magyar Kupa-mérkőzésen a legjobb nyolc közé jutásért. A visszavágót rá két hétre, november 4-én kedden 18 órakor rendezik majd a Kaposvár Arénában.

Férfi Röplabda Extraliga: Fino Kaposvár–Szolnoki RK SI 3–0

Fotók: Muzslay Péter

Fino Kaposvár–Szolnoki RK SC-SI 3–0 (17, 12, 9)

Kaposvár Aréna, 600 néző. Vezette: Kiss N., Kiss Z.
Fino Kaposvár: Magyar B. (3), Hubicska (11), Medina (5), Smidl (14), Dávid Cs. (4), Grigoriev (9). Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly (2), Novoszelov (3), Ion (6), Laczó (–). Vezetőedző: Zoran Kedacsics. Edző: Demeter András György.
Szolnoki RK SC-SI: Csák (1), Reiner (3), Dobozi (2), Bede M. (6), Surányi M. (2), Acsai (7). Csere: Mészáros M. (liberó), Molnár S. (liberó), Tari (2), Somogyi T. (–), Zsigmond Á. (–), Kovács B. (–), Erős (–). Vezetőedző: Bede Gábor.

A mérkőzés alakulása:

  1. játszma: 2–2, 2–5, 5–5, 10–7, 15–11, 20–13, 24–16, 25–17 (22 perc).
  2. játszma: 1–3, 5–3, 10–5, 15–8, 20–9, 24–11, 25–12 (18 perc).
  3.  játszma: 6–0, 10–2, 15–5, 20–7, 22–9, 25–9 (19 perc).
