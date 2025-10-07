A Fino Kaposvár volt a vendég a Táncsicsban

A látogatás legfőbb célja az volt, hogy (új) híveket toborozzanak a röplabda és a Fino Kaposvár számára. Eredetileg a sokszoros bajnok játszott volna a Táncsics középiskolás csapatával, de mivel gyaníthatóan túl nagy lett volna a különbség a két társaság között, így végül vegyes együttesek feszültek egymásnak. A kétszer negyed órás bemutató mérkőzés mindenesetre jó hírverése volt a sportágnak, vagyis mindenki jól járt.

Bemutatómérkőzést játszott a Fino Kaposvár a Táncsics Mihály Gimnáziumban

Fotó: Muzslay Péter

– Hogy népszerűsítjük a röplabdát és természetesen a saját csapatunkat, ezért kezdeményeztük, hogy a közelgő új bajnoki szezon előtt a Táncsics Mihály Gimnáziumban találkozzunk a diákokkal és a pedagógusokkal – árulta el Vig Attila, a Fino Kaposvár ügyvezető elnöke. – A sportállamtitkárság meghirdette a Nemzeti Sport Tanévet; ehhez kapcsolódva szeretnénk, ha minél többen látogatnának ki a mérkőzéseinkre a Kaposvár Arénába, s lelkesen és hangosan buzdítanák a csapatot. Az országos felhíváshoz csatlakozva idén 16 éves korig díjmentesen jöhetnek a fiatalok a Fino Kaposvár hazai bajnoki találkozóira és a kupameccseire. Bízunk abban, hogy minél több fiatal látogat majd el, s ezzel párhuzamosan egyre többen kapnak kedvet ehhez a sportághoz.