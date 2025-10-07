október 7., kedd

Amália névnap

Röplabda

36 perce

A Fino Kaposvár volt a vendég a Táncsicsban

Címkék#röplabda#Táncsics Mihály Gimnáziumban#Fino Kaposvár#pedagógus#Kaposvár Aréna

Kedden a Táncsics Mihály Gimnázium vendége volt a 20-szoros bajnok és 19-szeres Magyar Kupa-győztes Fino Kaposvár férfi röplabdacsapata.

Fenyő Gábor

A látogatás legfőbb célja az volt, hogy (új) híveket toborozzanak a röplabda és a Fino Kaposvár számára. Eredetileg a sokszoros bajnok játszott volna a Táncsics középiskolás csapatával, de mivel gyaníthatóan túl nagy lett volna a különbség a két társaság között, így végül vegyes együttesek feszültek  egymásnak. A kétszer negyed órás bemutató mérkőzés mindenesetre jó hírverése volt a sportágnak, vagyis mindenki jól járt.

A Fino Kaposvár csapata a Táncsicsban
Bemutatómérkőzést játszott a Fino Kaposvár a Táncsics Mihály Gimnáziumban
Fotó: Muzslay Péter

– Hogy népszerűsítjük a röplabdát és természetesen a saját csapatunkat, ezért kezdeményeztük, hogy a közelgő új bajnoki szezon előtt a Táncsics Mihály Gimnáziumban találkozzunk a diákokkal és a pedagógusokkal – árulta el Vig Attila, a Fino Kaposvár ügyvezető elnöke. – A sportállamtitkárság meghirdette a Nemzeti Sport Tanévet; ehhez kapcsolódva szeretnénk, ha minél többen látogatnának ki a mérkőzéseinkre a Kaposvár Arénába, s lelkesen és hangosan buzdítanák a csapatot. Az országos felhíváshoz csatlakozva idén 16 éves korig díjmentesen jöhetnek a fiatalok a Fino Kaposvár hazai bajnoki találkozóira és a kupameccseire. Bízunk abban, hogy minél több fiatal látogat majd el, s ezzel párhuzamosan egyre többen kapnak kedvet ehhez a sportághoz.

Bemutatómeccset tartott a Fino a Táncsicsban

Fotók: Muzslay Péter

Bögöly Gábor 2012 és 2016 között járt a Táncsicsba, majd a MATE-n folytatta a tanulmányait, ahol már a harmadik diplomáját szerezte meg.
– Mondhatni hazajöttem – mondta Bögöly Gábor, a Fino Kaposvár játékosa. – Szép emlékeket őrzök a táncsicsos évekről. Többször is voltunk Diákolimpián, ahol engem választották meg a legjobb játékosnak.

S ha már szóba került a Diákolimpia: mondhatni ez a találkozó amolyan főpróba is volt egyben, lévén jövő tavasszal a Táncsics lesz a házigazdája az V–VI. korcsoportos (középiskolás) országos diákolimpiai nyolcas döntőnek mind a leányoknál, mind pedig a fiúknál.

Együttműködik a MATE és a Fino Kaposvár 

Kaposváron egyébként minden adott azoknak, akik tanulni és sportolni szeretnének a legmagasabb szinten; a középfokú iskolák után a MATE várja a fiatalokat. Az egyetemmel (is) már hosszú évek óta tartó partneri együttműködése van a Finónak. Bögöly Gábor mellett a szintén válogatott Kalmár Ákos, Bozóki Bence és Hubicska Patrik is a MATE-n tanul(t). Remélhetőleg tovább bővül majd a névsor.

 

