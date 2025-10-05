Hat meccsből hatot nyertek a Fino utánpótlás-csapatai

Fino Kaposvár U15

Bonyhádon volt érdekelt a Hubicska Patrik vezényelte II. osztályú gyermek (U15-ös) „A” társulat, amely mindkét mérkőzését magabiztosan három játszmában nyerte. A házigazda Bonyhádi Petőfi SCE, majd a Bp. Testnevelési Egyetem SE elleni meccs is csak 49 percig tartott.

Eredmények:

Fino Kaposvár „A”–Bonyhádi Petőfi SCE 3–0 (13, 16, 10)

Fino Kaposvár „A”–Bp. Testnevelési Egyetem SE 3–0 (14, 21, 12)

A Fino Kaposvár „A” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Szatmári Roland (csapatkapitány), Parragi Dávid, Sándor Hunor, Fáth Barnabás, Rókás Balázs Máté, Keresztesi István Márk, Pavlényi Gergely Károly, Romvári Márton György, az edzőjük Hubicska Patrik.

Dunaújvárosban volt érdekelt a Kovács Balázs Miklós trenírozta II. osztályú (U15-ös) „B” alakulat. Az első fellépésükön 83 percig tartó mérkőzésen öt szettes találkozón legyőzték a Pécsi TE-PEAC csapatát, majd utána 54 perc alatt sima 3–0 arányban legyőzték a Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémiát.

Eredmények:

Fino Kaposvár „B”–Pécsi TE-PEAC 3–2 (–12, –19, 23, 6, 10)

Fino Kaposvár „B”–Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia 3–0 (10, 21, 9)