1 órája
Hat meccsből hatot nyertek a Fino utánpótlás-csapatai
A Fino Kaposvár I. osztályú junior (U20) és két II. osztályú gyermek (U15) csapata a bajnoki alapszakasz második körében (harmadik és negyedik forduló) volt érdekelt. A közös mérlegük hat meccsből hat győzelem.
A Fino Kaposvár felnőtt keretének három saját nevelésű játékosát – Laczó Bálintot, Kiss Bálintot és a liberó Csordás Bertalant – a soraiban tudó, Demeter András György vezette I. osztályú junior (U20-as) együttest hazai környezetben, Kaposváron a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában szólították pályára, s mindkét fellépését behúzta. A Dág KSE alakulatát öt játszmás összecsapáson győzték le 99 perc alatt – 2–1-re a vendégek vezettek, miután hosszabbításban ők nyerték a harmadik játékrészt, a mindent eldöntő utolsó, rövidített ötödik felvonást viszont a házigazda kaposváriak húzták be ugyancsak (némi) ráadás után –, utána pedig a Szolnoki SPC együttesét verték négy szettes találkozón 91 perc alatt.
Eredmények:
Fino Kaposvár–Dág KSE 3–2 (–18, 17, –27, 21, 15)
Fino Kaposvár–Szolnoki SPC 3–1 (22, 22, –18, 21).
A Fino Kaposvár I. osztályú junior (U20-as) csapata: Laczó Bálint (csapatkapitány), Kiss Bálint, Kosaras Botond, Kránitz Dénes, Finta Dániel, Horváth Dávid, Kosaras Bence, Tóth Adrián, Sárközi Dávid, Csordás Bertalan (liberó), Patkás Mátyás Péter (liberó), az edzőjük Demeter András György.
Férfi röplabda U20: FINO Kaposvár–DágFotók: Muzslay Péter
Fino Kaposvár U15
Bonyhádon volt érdekelt a Hubicska Patrik vezényelte II. osztályú gyermek (U15-ös) „A” társulat, amely mindkét mérkőzését magabiztosan három játszmában nyerte. A házigazda Bonyhádi Petőfi SCE, majd a Bp. Testnevelési Egyetem SE elleni meccs is csak 49 percig tartott.
Eredmények:
Fino Kaposvár „A”–Bonyhádi Petőfi SCE 3–0 (13, 16, 10)
Fino Kaposvár „A”–Bp. Testnevelési Egyetem SE 3–0 (14, 21, 12)
A Fino Kaposvár „A” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Szatmári Roland (csapatkapitány), Parragi Dávid, Sándor Hunor, Fáth Barnabás, Rókás Balázs Máté, Keresztesi István Márk, Pavlényi Gergely Károly, Romvári Márton György, az edzőjük Hubicska Patrik.
Dunaújvárosban volt érdekelt a Kovács Balázs Miklós trenírozta II. osztályú (U15-ös) „B” alakulat. Az első fellépésükön 83 percig tartó mérkőzésen öt szettes találkozón legyőzték a Pécsi TE-PEAC csapatát, majd utána 54 perc alatt sima 3–0 arányban legyőzték a Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémiát.
Eredmények:
Fino Kaposvár „B”–Pécsi TE-PEAC 3–2 (–12, –19, 23, 6, 10)
Fino Kaposvár „B”–Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia 3–0 (10, 21, 9)
A Fino Kaposvár „B” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Németh Ábel (csapatkapitány), Lőczi Barna, Bencs Áron Ferenc, Patkás Miksa Balázs, Hegedűs Máté Aurél, Fodor-Nagy Mihály, Varga Dávid Vincent, Zvolenszki Péter Csaba, Fülöp Márk Tibor, Ishaku Levi Judah, az edzőjük Kovács Balázs Miklós.