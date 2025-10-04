október 4., szombat

Fitnesz

1 órája

Kaposvár volt az Európa-bajnokság előszobája

Címkék#Prukner-Sas Médea#fitness challenge#BSF Kaposvár Kupa#kaposvári körcsarnok#Kárpáti Tímea

Két rangos fitneszversenynek is otthont adott szombaton a kaposvári Körcsarnok. Előbb az IFBB Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupának, majd azt követően az IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságnak.

Klein Péter Nándor

Világ- és Európa-bajnok sportolók léptek a szakmai zsűri elé szombaton a kaposvári Körcsarnokban, ahol reggeltől estig váltották egymást a szőnyegen az ország legjobb fitneszversenyzői. Az IFBB Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupán, illetve az azt követő IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságon közel négyszáz sportoló mutatta be gyakorlatát.
– A fitnesz egy gyönyörű sport, amiben benne van az esztétika és az erőnlét – mondta Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere. – Örülünk, hogy Kaposváron magas szinten űzik, illetve annak is, hogy ennyire népszerű. Kaposvár életében a sport előkelő helyet foglal el, ehhez a város igyekszik minden feltételt biztosítani.

Fitness versenyt rendeztek Kaposváron
Látványos gyakorlatokat mutattak be a fitnessesek a BSF Kaposvár Kupán
Fotó: Muzslay Péter 

– Hatalmas létszámmal érkeztek a sportolók erre a versenyre, amely az előszele a mogyoródi magyar bajnokságnak, illetve az azt követő varsói Európa-bajnokságnak – mondta Huber István, a Magyar Fitnesz és Testépítő Szakszövetség elnöke. – Itt még belefér egy-egy pici hiba, egy kis megingás, azonban az Európa-bajokságon már nem, hiszen az a dobogóba is kerülhet.

IFBB Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupa

Fotók: Muzslay Péter

A házigazda Bakó-Sas Fitnesz SE kereken negyven egyéni indulót, illetve 13 csapatot nevezett a Kaposvár Kupára.
– Ez egy felkészülési verseny volt a jövő héten esedékes magyar bajnokságra – fogalmazott Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – Augusztus eleje óta edzünk, úgy érzem, jól sikerült a felkészülésünk, az edzőimmel mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljünk. Sok mindent sikerült leszűrnünk, igaz, egy hét alatt nehéz minőségi változást elérni, de apró módosításokat elvégzünk, hogy minél jobban sikerüljön a magyar bajnokság, illetve az azt követő varsói Európa-bajokságra, amelyre szeretném, ha nyolc sportolónk is kvalifikálná magát.

Fitness Challenge Magyar Bajnokságot rendeztek Kaposváron

– A challenge kategória funkcionális tréningnek felel meg, mely során hat állomást kell teljesíteniük a résztvevőknek, a cél, hogy egy perc alatt minél több gyakorlatsort hajtsanak végre – tette hozzá Prukner-Sas Médea, fitness challenge szövetségi kapitány.

