Kaposvár volt az Európa-bajnokság előszobája

Világ- és Európa-bajnok sportolók léptek a szakmai zsűri elé szombaton a kaposvári Körcsarnokban, ahol reggeltől estig váltották egymást a szőnyegen az ország legjobb fitneszversenyzői. Az IFBB Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupán, illetve az azt követő IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságon közel négyszáz sportoló mutatta be gyakorlatát.

– A fitnesz egy gyönyörű sport, amiben benne van az esztétika és az erőnlét – mondta Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere. – Örülünk, hogy Kaposváron magas szinten űzik, illetve annak is, hogy ennyire népszerű. Kaposvár életében a sport előkelő helyet foglal el, ehhez a város igyekszik minden feltételt biztosítani.

Látványos gyakorlatokat mutattak be a fitnessesek a BSF Kaposvár Kupán

Fotó: Muzslay Péter

– Hatalmas létszámmal érkeztek a sportolók erre a versenyre, amely az előszele a mogyoródi magyar bajnokságnak, illetve az azt követő varsói Európa-bajnokságnak – mondta Huber István, a Magyar Fitnesz és Testépítő Szakszövetség elnöke. – Itt még belefér egy-egy pici hiba, egy kis megingás, azonban az Európa-bajokságon már nem, hiszen az a dobogóba is kerülhet.