Az ország legjobbjai érkeznek Kaposvárra

Az ország minden részéről közel négyszáz sportoló áll majd a szakmai zsűri elé szombaton, a kaposvári Körcsarnokban. A sportcsarnok ezúttal az IFBB Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupának és az IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságnak ad otthont.

Klein Péter Nándor

Szombaton zsúfolásig megtelik majd a kaposvári Körcsarnok, ahol már reggel kilenc órakor kezdetét veszi a IFBB Bakó-Sas Fitnesz Kaposvár Kupa, amely egy pontszerző verseny a gyermek korosztályú sportolók számára, majd ezt követően rendezik az IFBB Gyermek Fitness Challenge Magyar Bajnokságot. A két versenyen közel négyszáz sportoló mutatja majd meg tudását.

Újra fitnesz verseny lesz Kaposváron
Szombaton közel négyszáz fitnesz versenyzőnek szurkolhatunk a kaposvári Körcsarnokban, köztük a hazai színeket képviselő Bakó-Sas Fitnesz SE sportolóinak is
Fotó: Muzslay Péter

Az ország legjobb gyermek fitneszesei versenyeznek

A nyári szünetet követően a Magyar Fitness és Testépítő Szakszövetség a Bakó-Sas Fitnesz Sportegyesülettel közösen Kaposváron rendezi az első nagy megméretését, így hatalmas az érdeklődés a verseny iránt.
– 180 egyéni versenyző és 170 csapat áll majd színpadra szombaton, ami azt jelenti, hogy közel négyszázan fognak versenyezni Kaposváron – tudtuk meg a versenyt szervező Prukner-Sas Médeától, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetőjétől. – A versenyünkre Budapestről és Debrecenből is érkeznek egyesületek.

