Az egykori labdaszedő is köszöntötte a legendákat Lellén (videó)

A rendezvénysorozat délelőtt tíz órakor indult, amikor a lecsófőző verseny mellett bemutatták a Hajrá, Lelle! című könyvet is, amely a helyi futballklub elmúlt évtizedének emlékezetes pillanatait és történetét meséli el. – Óriási megtiszteltetés itt állni a Balatonlelle SE elnökeként azok előtt, akiknek egykor még a labdát szedtem, és balatonlellei srácként igazi hősöknek láttam őket – mondta meghatottan Nagy Csaba, a Balatonlelle SE elnöke. – Ezek a játékosok nemcsak a lellei futballtörténelem ikonikus alakjai, hanem példaképek is minden helyi fiatal számára.

A könyvbemutató után a figyelem már a pálya felé fordult, hiszen ritka alkalom, hogy a magyar futball két legnagyobb múltú klubjának legendái csapjanak össze a Balaton partján. Következett a Fradi öregfiúk-Újpest öregfiúk összecsapás.

A Fradi öregfiúk és Újpest öregfiúk kitettek magukért a lellei futballpályán Fotó: Mócza Dániel

A Fradi öregfiúk csapata ezúttal is parádés névsort vonultatott fel

A Fradi delegációja már a mérkőzés előtt megérkezett Balatonlellére, ahol klubkiadványokkal, relikviákkal és apró ajándékokkal készültek a szurkolóknak.

Ott volt a keretben Telek András, a Fradi és a válogatott korábbi védője, Fischer Pál, a mesterhármasokra mindig képes csatár, Igor Nicsenko, a Fradi ukrán gólzsákja, Szenes Sándor, a középpálya motorja, Bánki József, Bojan Lazics, Holló Richárd és Bubcsó Norbert és Hegedűs Gyula is. Három korábbi gólkirály is pályára lépett, így a közönség valóban klasszisokat láthatott újra akcióban, akik bár már nem versenytempóban futballoznak, a labdakezelésük és játékintelligenciájuk továbbra is lenyűgöző. A vezetőedző Szokolai László, a nyolcvanas évek gólfelelőse.

Nekem ez a 14. Fradi öregfiúk összecsapásom volt, mint vezetőedző

– mondta Szokolai László, a Ferencváros korábbi válogatott és magyar bajnok támadója. – Mindig hatalmas megtiszteltetés a Ferencvárost irányítani, és egy ilyen felkérésre soha nem tudok nemet mondani – mondta mosolyogva a Fradi öregfiúk csapatának vezetőedzője. – Balatonlelle pedig különösen közel áll a szívemhez: rengeteget jártunk ide edzőtáborozni, de pihenni is. Számomra a Balaton maga a magyar Riviéra.