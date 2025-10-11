október 11., szombat

Labdarúgás

41 perce

Az egykori labdaszedő is köszöntötte a legendákat Lellén

Címkék#öregfiú#csatája#Igor Nicsenko#Ferencváros Öregfiú#Újpest#Balatonlelle#Fradi

Balatonlellén szombaton lecsó illata töltötte be a levegőt. A III. Lelle Nap legnagyobb attrakciója azonban nem a fakanalak csatája volt, hanem a Fradi öregfiúk és Újpest öregfiúk csapatának rangadója, amely 13 órakor kezdődött a helyi sportpályán.

Nagy Domokos

A rendezvénysorozat délelőtt tíz órakor indult, amikor a lecsófőző verseny mellett bemutatták a Hajrá, Lelle! című könyvet is, amely a helyi futballklub elmúlt évtizedének emlékezetes pillanatait és történetét meséli el. – Óriási megtiszteltetés itt állni  a Balatonlelle SE elnökeként azok előtt, akiknek egykor még a labdát szedtem, és balatonlellei srácként igazi hősöknek láttam őket – mondta meghatottan Nagy Csaba, a Balatonlelle SE elnöke. – Ezek a játékosok nemcsak a lellei futballtörténelem ikonikus alakjai, hanem példaképek is minden helyi fiatal számára.
A könyvbemutató után a figyelem már a pálya felé fordult, hiszen ritka alkalom, hogy a magyar futball két legnagyobb múltú klubjának legendái csapjanak össze a Balaton partján. Következett a Fradi öregfiúk-Újpest öregfiúk összecsapás.

Fradi öregfiúk, Újpest öregfiúk labdarúgó mérkőzés a balatonlellei sportpályán. 2015. 10.11. A Fradi öregfiúk és az újpesti legendák 3–3-as döntetlennel zártak Balatonlellén, igazi futballünnepet teremtve.
A Fradi öregfiúk és Újpest öregfiúk kitettek magukért a lellei futballpályán Fotó: Mócza Dániel

A Fradi öregfiúk csapata ezúttal is parádés névsort vonultatott fel

A Fradi delegációja már a mérkőzés előtt megérkezett Balatonlellére, ahol klubkiadványokkal, relikviákkal és apró ajándékokkal készültek a szurkolóknak.

Ott volt a keretben Telek András, a Fradi és a válogatott korábbi védője,  Fischer Pál, a mesterhármasokra mindig képes csatár, Igor Nicsenko, a Fradi ukrán gólzsákja, Szenes Sándor, a középpálya motorja, Bánki József, Bojan Lazics, Holló Richárd és Bubcsó Norbert és Hegedűs Gyula is. Három korábbi gólkirály is pályára lépett, így a közönség valóban klasszisokat láthatott újra akcióban, akik bár már nem versenytempóban futballoznak, a labdakezelésük és játékintelligenciájuk továbbra is lenyűgöző. A vezetőedző Szokolai László, a nyolcvanas évek gólfelelőse.

 Nekem ez a 14. Fradi öregfiúk összecsapásom volt, mint vezetőedző

 – mondta Szokolai László, a Ferencváros korábbi válogatott és magyar bajnok támadója. – Mindig hatalmas megtiszteltetés a Ferencvárost irányítani, és egy ilyen felkérésre soha nem tudok nemet mondani – mondta mosolyogva a Fradi öregfiúk csapatának vezetőedzője. – Balatonlelle pedig különösen közel áll a szívemhez: rengeteget jártunk ide edzőtáborozni, de pihenni is. Számomra a Balaton maga a magyar Riviéra.

A túloldalon sem akárkik húzták magukra a lila-fehér mezt. Az Újpest öregfiúk keretében ott volt Erős Károly, a hajdani védő, aki nemcsak keménységével, hanem higgadt játékával is sokszor vezére volt csapatának, továbbá Óvádi László, az újpesti futball meghatározó alakja, aki hosszú éveken át erősítette a klubot. A legnagyobb érdeklődéssel azonban a nemrég visszavonult Simon Krisztiánt várták: a szélső a közelmúltban még NB I-es pályán villogott.

Az egykori labdaszedő is köszöntötte a legendákat Lellén

Fotók: Mócza Dánie


A balatoni rangadó méltó volt a két patinás klub nevéhez: hat gól, látványos támadások, és igazi futballhangulat kísérte a Ferencváros és az Újpest öregfiúk csapatának összecsapását Balatonlellén. A végeredmény 3–3 lett, de ez a meccs nem az eredményről, hanem a játékról és az élményről szólt.

Az Újpest kezdett élesebben, és hamar kétgólos előnyre tett szert, így 2–0-s vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő elején azonban felébredt a Fradi. Tíz perc alatt teljesen megfordult a játék képe, Igor Nicsenko vezérletével a zöld-fehérek gyorsan egalizáltak – az ukrán gólzsák most is megmutatta, miért volt félelmetes a kapu előtt a kilencvenes években.

A hajrában ismét az újpestiek villantak, újra megszerezték a vezetést, ám a Fradi nem adta fel, és egy szépen felépített akció végén ismét egyenlített. A lefújás pillanataiban még a Ferencváros talált be egyszer, de a meccs barátságos jellege miatt a felek közös döntéssel 3–3-as döntetlennel zárták a találkozót – sportszerű gesztusként, méltón a rangadó szelleméhez.

A közönség vastapssal köszönte meg a látottakat: régi kedvencek, régi mozdulatok, új élmények. A Balaton partján ismét életre kelt a Fradi–Újpest örökrangadó.

  •  

 

