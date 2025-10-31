október 31., péntek

Röplabda

Ha simán nyernek a hazaiak, akkor sem tudják megelőzni a KHG KNRC-t

Szombaton 16 órakor lép pályára egymás ellen Székesfehérváron a MÁV Előre SC-Foxconn és a KHG KNRC a TippmixPro női Extraligában.

Fotó: Muzslay Péter

Mindkét együttes alaposan kicserélődött a nyáron. A házigazda fehérváriaknak amúgy ez lesz a hazai premierjük: az első körben Nyíregyházán nyertek nagy csatában 113 percig tartó ütközetben 3–2-re, majd a második fordulóban Békéscsabán kaptak ki három játszmás mérkőzésen.

A szombati összecsapás érdekessége, hogy a hazaiak három játékosa is – Godó Panna Tamara, Kotormán Réka és Nagy-Hegyesi Réka – az előző szezonban még Kaposváron játszott. A Kaszap Tamás (aki korábban játszott is Kaposváron) vezette MÁV Előrében még további négy utánpótlás válogatott található: Sziládi Viktória Adrienn, a „kis” Vasastól érkezett Rieder Evelin, továbbá a Balatonfüredről jött Nagy Emese és a korábban Békéscsabán szerepelt Szatmári Lilla Zsófia összesen 101 alkalommal ölthette magára az utánpótlás válogatott mezét. Négy külföldi légióst tudhatnak a soraikban: Talyse Wells Alyiah, Christina Andrikopoulou Georgia, Eszter Jeszek Julia és Polina Dzibua is most nyáron érkezett.

 

