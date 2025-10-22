október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

2 órája

Halloweeni Lidérccel: Tájfutó Kaland Kaposváron

Címkék#SONLINE#tájfutó#Kaposvár

Kaposvár is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, amelynek keretében állandó tájfutó ellenőrzőpontokat helyeztek el a Városliget különböző pontjain.

Mócza Dániel
Halloweeni Lidérccel: Tájfutó Kaland Kaposváron

Október 17-én a kaposvári Városligetben egy különleges esemény zajlott: a Tájfutó Élmény- és Szabadidősport Program keretében pontvadászaton vehettek részt a Zrínyi Ilona Tagiskola felső tagozatos diákjai, valamint a Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulói - összesen 214 fő. 

–Az idei program tematikája a Halloween köré épült, ennek megfelelően három, hasonló nehézségű pályát alakítottak ki ahol volt szó a Fekete Macskáról, Boszorkányokról, illetve Vámpírokról, – mondta el Galambos Erika edző. 

Érdekességként a pályák angol nyelvű kvízverzióban is elérhetőek voltak.

A program az Aktív Magyarország és a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) együttműködésében valósult mega Zselici Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület által. Célja, hogy játékos formában ösztönözze a rendszeres mozgást, felkeltse az egészséges életmód iránti vágyat, valamint fejlessze a résztvevők tájékozódási képességeit. A kaposvári rendezvény kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a helyi pedagógusok közreműködésével a gyerekek megismerkedjenek ezzel az izgalmas sportággal, amely egyébként nem része a tanrendnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu