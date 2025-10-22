Halloweeni Lidérccel: Tájfutó Kaland Kaposváron

Október 17-én a kaposvári Városligetben egy különleges esemény zajlott: a Tájfutó Élmény- és Szabadidősport Program keretében pontvadászaton vehettek részt a Zrínyi Ilona Tagiskola felső tagozatos diákjai, valamint a Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulói - összesen 214 fő.

–Az idei program tematikája a Halloween köré épült, ennek megfelelően három, hasonló nehézségű pályát alakítottak ki ahol volt szó a Fekete Macskáról, Boszorkányokról, illetve Vámpírokról, – mondta el Galambos Erika edző.

Érdekességként a pályák angol nyelvű kvízverzióban is elérhetőek voltak.