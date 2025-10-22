1 órája
Halloweeni Lidérccel: Tájfutó Kaland Kaposváron
Kaposvár is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, amelynek keretében állandó tájfutó ellenőrzőpontokat helyeztek el a Városliget különböző pontjain.
Október 17-én a kaposvári Városligetben egy különleges esemény zajlott: a Tájfutó Élmény- és Szabadidősport Program keretében pontvadászaton vehettek részt a Zrínyi Ilona Tagiskola felső tagozatos diákjai, valamint a Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulói - összesen 214 fő.
–Az idei program tematikája a Halloween köré épült, ennek megfelelően három, hasonló nehézségű pályát alakítottak ki ahol volt szó a Fekete Macskáról, Boszorkányokról, illetve Vámpírokról, – mondta el Galambos Erika edző.
Érdekességként a pályák angol nyelvű kvízverzióban is elérhetőek voltak.
A program az Aktív Magyarország és a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) együttműködésében valósult mega Zselici Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület által. Célja, hogy játékos formában ösztönözze a rendszeres mozgást, felkeltse az egészséges életmód iránti vágyat, valamint fejlessze a résztvevők tájékozódási képességeit. A kaposvári rendezvény kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a helyi pedagógusok közreműködésével a gyerekek megismerkedjenek ezzel az izgalmas sportággal, amely egyébként nem része a tanrendnek.