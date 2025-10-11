Három meccsen húsz gól

A hatodik forduló szombati eredményei

Északi csoport: Balatoni Vasas II.–Balatonújlak 6–0 (1–0); Visz–Balatonendréd 0–8 (0–4).

A Somogybabod–Mernye, a Sántos–Andocs és az Ádánd–Törökkoppány mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák, míg a Balatonszabadi csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Jónás Péter (Balatonszabadi) és Gáspár Valentin (Andocs) 9 gól; 3. Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) 8 gól; 4. Höss Zoltán (Törökkoppány) 7 gól; 5–9. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Husz Attila (Balatonújlak), Györki Róbert (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól; 10–15. (holtversenyben) Almási Dávid (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Balogh Csaba (Sántos) és Orsós Kevin István (Balatonújlak) 4 gól; 16–20. (holtversenyben) Keszler Ádám (Balatonszabadi), Mányoki Dávid (Balatonendréd), Vajna Csongor (Balatonendréd), Bene Zsombor (Balatoni Vasas II.) és Horváth Zsolt (Törökkoppány) 3 gól; 21–41. (holtversenyben) Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Vajna Csongor (Balatonendréd), Uhljár Szabolcs (Balatonendréd), Hufnágel Imre (Balatonendréd), Halász Tamás (Balatonendréd), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Bognár Félix (Somogybabod), Pápai Tamás (Somogybabod), Lóth Dávid Béla (Somogybabod), Spilák Ernő (Somogybabod), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Cseke Richárd (Andocs), Rostás Adrián István (Andocs), Harczi Norbert (Törökkoppány), Vass Áron (Törökkoppány), Félix Márk (Balatonújlak), Molnár Márk (Sántos), Kondi Milán (Mernye) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 31-en egyszer vették be a kaput.

Déli csoport: Lábod–Csököly 4–2 (1–1).

A Gyékényes–Bárdudvarnok, a Somogyszob–Homokszentgyörgy, a Somogyszil–Kaposújlak és az Ötvöskónyi–Zimány mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák, míg az Igal csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 8 gól; 2–3. (holtversenyben) Jakab Gábor (Somogyszil) és Téglás Roland Tamás (Csököly) 5 gól; 4–6. (holtversenyben) Szeszán Attila János (Lábod), Kertész Norbert (Somogyszob) és Albert László (Zimány) 4 gól; 7–15. (holtversenyben) Csurka Benjámin (Homokszentgyörgy), Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Vangyia Csaba (Homokszentgyörgy), Czachesz Roland (Homokszentgyörgy), Molnár Zsolt (Lábod), Horváth István (Igal), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Nemes Csaba (Bárdudvarnok) és Viola Adrián (Csököly) 3 gól; 15–23. (holtversenyben) Ámon Bálint (Somogyszob), Kővári Sándor (Somogyszob), Héjjas András Lóránt (Kaposújlak), Major Péter (Kaposújlak), Somogyi Tamás Sándor (Bárdudvarnok), Rácz Máté (Igal), Zadravecz Gergő Krisztián (Ötvöskónyi), Szikszai Richárd (Zimány) és Tóka Béla József (Gyékényes) 2 gól. 32-en egyszer vették be a kaput.