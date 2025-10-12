Három pont jutott csupán a vendégeknek

A vasárnap lejátszott hat találkozón csupán három pont jutott a házigazdáknak; a Kaposfő a Karáddal, a Szabás a Somogyjáddal, a Csokonyavisonta pedig a Kaposmérő második számú társulatával osztozott meg a bajnoki pontokon. A három döntetlen mellett ugyanennyi vendégsiker született, miután a Fonyód Mikén, a még százszázalékos éllovas Babócsa Iharosberényben, a Berzence pedig Kéthelyen tudott nyerni. Utóbbi meccsen a végére sűrűsödtek össze az izgalmak. A 86. percben szépített a házigazda Kéthely, majd három perccel később egyenlített, a hosszabbítás első percében viszont eldöntötte a mérkőzés sorsát a Berzence.

A nyolcadik forduló eredményei

Kaposfő–Karád 0–0

Szabás–Somogyjád 1–1 (1–0)

Gólszerzők: Antal D. (a 10. percben), illetve Perák G. (az 53. percben).

Csokonyavisonta–Kaposmérő II. 2–2 (2–1)

Gólszerzők: Tóth B. (a 12. percben), Bauer M. (a 37. percben), illetve Bartos J. (a 44. percben), Springmann F. (a 86. percben).

Mike–Fonyód 1–2 (0–1)

Gólszerzők: Orsós Z. (az 54. percben), illetve Neubauer P. (a 13. percben – öngól), Fehér B. (a 82. percben).

Kiállítva: Balatincz J. (Mike) a 73. percben.

Iharosberény–Babócsa 2–3 (1–2)

Gólszerzők: Völfinger R. 2 (a 25. percben és az 58. percben), illetve Bodó N. (a 28. percben), Horváth L. (a 40. percben), Orsós R. (a 48. percben).

Kéthely–Berzence 2–3 (0–2)

Gólszerzők: Orsós M. (a 86. percben), Bencze M. (a 89. percben), illetve Tóth Cs. (a 9. percben), Rácz B. (a 34. percben), Sánta B. (a 90+1. percben).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 12 gól; 2. Mezőfi József Márk (Balatonberény) 10 gól; 3–4. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.) és Tóth Richárd (Berzence) 9 gól; 5–6. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Török Zoltán (Szabás) 7 gól; 7–10. (holtversenyben) Orsós Róbert (Babócsa), Kovács Gyula Levente (Fonyód), Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) és Kozma István (Mike) 6 gól; 11–14. (holtversenyben) Talpas Mihály (Babócsa), Horváth Levente (Babócsa), Tóth Csaba Imre (Berzence) és Kalló Ármin János (Mike) 5 gól; 15–18. (holtversenyben) Bodó Patrik (Babócsa), Lautner Tibor Patrik (Iharosberény), Szűcs József (Karád) és Hegedűs Márk (Csokonyavisonta) 4 gól; 19–28. (holtversenyben) Nyári Tibor (Balatonberény), Lóki Péter (Kaposmérő II.), Török Balázs (Kaposmérő II.), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Molnár Martin (Fonyód), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Kis-Gál Dávid (Somogyjád) és Völfinger Róbert (Iharosberény) 3 gól; 29–54. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Városi Gellért (Balatonberény), Bogdán Andor (Balatonberény), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Torma Zsombor (Karád), Bencze Roland (Karád), Kovács Bálint (Karád), Balogh Gábor (Berzence), Lakosa Milán (Berzence), Horváth Zsolt (Csokonyavisonta), Kőfaragó Tibor (Csokonyavisonta), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Bodó Norbert (Babócsa), Erdős Martin (Babócsa), Antal Dominik (Szabás), Kovács Barnabás (Szabás), Tanító Tibor (Fonyód), Fehér Bertalan (Fonyód), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő II.), Horváth János (Kaposfő), Markos Péter (Iharosberény), Szűcs Gergő (Mike) és Orsós Márk (Kéthely) 2 gól. 60-an egyszer vették be a kaput.