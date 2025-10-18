Három szettet behúztak a juniorok, mégis győztes meccs nélkül maradtak

Újra pályára szólították a Fino Kaposvár I. osztályú junior (U20-as) alakulatát és a második vonalban érdekelt gyermek (U15-ös) és mini (U13-as) csapatait.

JUNIOROK (U20)

Dunaújvárosban volt érdekelt a Demeter András György vezette I. osztályú junior együttes. Előbb a Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia „A” csapatától kaptak ki 3–1-re 84 perc alatt, majd utána a házigazda Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémiával szemben maradtak alul 102 perces mérkőzésen 3–2-re. Az újvárosiak nyerték a nyitójátszmát, majd átvették a vezetést a kaposváriak, azonban a végén a hazaiak örülhettek.

Eredmények: Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia „A”–Fino Kaposvár 3–1 (18, 13, –23, 16); Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia–Fino Kaposvár 3–2 (19, –20, –20, 23, 11).

A Fino Kaposvár I. osztályú junior (U20-as) csapata: Tóth Adrián (csapatkapitány), Kosaras Bence, Kosaras Botond, Kiss Bálint, Kránitz Dénes, Lipics Barnabás László, Sárközi Dávid, Hervai Bence Tibor, Patkás Mátyás Péter (liberó), Horváth Patrik Mátyás (liberó), az edzőjük Demeter Andrés György.

GYERMEKEK (U15)

Kaposváron a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tornacsarnokában szólították egymás ellen pályára az egyaránt II. osztályban érdekelt Varga Péter vezette „A” csapatot és a Kovács Balázs Miklós és Zarka Péter alkotta edződuó irányította „B” együttest. A mérkőzés 72 percnyi játék után dőlt el négy felvonásban a Varga-alakulat javára.

Eredmény: Fino Kaposvár „A”–Fino Kaposvár „B” 3–1 (–23, 12, 13, 23).

A Fino Kaposvár „A” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Szatmári Roland (csapatkapitány), Sándor Hunor, Fáth Barnabás, Parragi Dávid, Rókás Balázs Máté, Keresztesi István Márk, Bradánovics Tamás, Romvári Márton György, Pavlényi Gergely Károly (liberó), az edzőjük Varga Péter.

A Fino Kaposvár „B” II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Németh Ábel (csapatkapitány), Lőczi Barna, Bencs Áron Ferenc, Hegedűs Máté Aurél, Patkás Miksa Balázs, Varga Dávid Vincent, Fodor-Nagy Mihály, Ishaku Levi Judah, Zvolenszki Péter Csaba, Fülöp Márk Tibor, az edzőik Kovács Balázs Miklós és Zarka Péter.