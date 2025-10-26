Háromgólos lellei diadal Dombóváron

A balatoni kék-fehérek az utolsó tíz percben háromszor is betaláltak, így megérdemelt győzelmet arattak az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 13. fordulójában.

Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE 0–3 (0–0)

Dombóvár, Vezette: Borbényi M.

Dombóvári FC: Barkóczy K. – Pintér M. (Pintér M., a 81. percben), Reizinger D., Félegyházi K., Párkányi Zs., Bunevácz B. (Kilin A., a 69. percben), Szatmári I. (Kolesznyikó Á., a szünetben), Varga B., Sebestyén B. (Sárosi D., az 53. percben), Lódri G., Gulyás M.

Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Bán G. (Bereczki K., a szünetben), Fazekas Á., Hrabovszki Z. (Kovács K., a 86. percben), Körmendy K., Orsós T. (Kelemen K., a szünetben), Borbély Á., Nyitrai B. (Mácsik D., a 89. percben), Molnár K. (Barczi L., a 63. p.), Sipaki P., Posza K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula.

Gólszerzők: Kelemen K. (a 79. p.), Körmendy K. (a 88. p.) és Barczi L. (a 91. p.).