Bundabotrányba is keveredett az orgonázó kapus, de a foci szeretete megmaradt benne

A kaposvári futball egyik legismertebb kapusa Hegedűs Péter, aki a Rákóczitól indult, és Szombathelyen lett igazi közönségkedvenc. A Haladás színeiben 12 éven át őrizte a kaput, neve egyet jelentett a megbízhatósággal. Bár már régen levette a kesztyűt, a pálya közelségét ma sem tudta elengedni.

Hegedűs Péter a mai napig szívesen jár vissza Kaposvárra Fotó: Lang Róbert

– Most is mindennap a pályán vagyok – kezdte Hegedűs Péter. – Rapp Imre, egykori válogatott labdarúgó barátom mondta mindig: amíg az egészséged engedi, addig csináld. Ehhez máig tartom magam.

A futball tehát nem múltidő az életében, sokkal inkább életforma. Edzőként és mentorként ma is ugyanazzal a szenvedéllyel áll a gyepen, mint egykor a Rákóczi és Haladás kapujában. Amikor pedig nem a pályán dolgozik, a Szombathelyhez közeli birtokán tölti az idejét.

– Ott szeretek és tudok igazán feltöltődni. A futball és a természet mellett a zene az, ami kikapcsol – folytatta a legendás kapus. – Sokan nem tudják rólam, de orgonázom. Van egy elektromos orgonám, amit tizenöt éve vettem, és azóta is rendszeresen játszom rajta.

Hegedűs Péter utolsó mérkőzése a Haladásban

A pályafutása Kaposváron, a Vörös Lobogóban indult, majd a Rákóczi FC színeiben vált ismertté. Innen igazolt a Haladáshoz, ahol több mint egy évtizeden át állt a kapuban, és ahol ma is legendaként emlegetik.