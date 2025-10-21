október 21., kedd

Akarat, alázat, küzdelem

1 órája

Bundabotrányba is keveredett az orgonázó kapus, de a foci szeretete megmaradt benne

A hetvenes-nyolcvanas évek magyar futballjának egyik csendes, de meghatározó alakja volt. Nem kereste a rivaldafényt, helyette a gólvonal mögül irányított, onnan figyelte a világot. Hegedűs Péter 269 élvonalbeli mérkőzésen védett, és ma is ugyanazzal az elszántsággal beszél a játékról, mint amikor aktív labdarúgóként a háló előtt állt.

Nagy Domokos

A kaposvári futball egyik legismertebb kapusa Hegedűs Péter, aki a Rákóczitól indult, és Szombathelyen lett igazi közönségkedvenc. A Haladás színeiben 12 éven át őrizte a kaput, neve egyet jelentett a megbízhatósággal. Bár már régen levette a kesztyűt, a pálya közelségét ma sem tudta elengedni.

Hegedűs Péter a Rákóczi 50 eseményen
Hegedűs Péter a mai napig szívesen jár vissza Kaposvárra Fotó: Lang Róbert

– Most is mindennap a pályán vagyok – kezdte Hegedűs Péter. – Rapp Imre, egykori válogatott labdarúgó barátom mondta mindig: amíg az egészséged engedi, addig csináld. Ehhez máig tartom magam.

A futball tehát nem múltidő az életében, sokkal inkább életforma. Edzőként és mentorként ma is ugyanazzal a szenvedéllyel áll a gyepen, mint egykor a Rákóczi és Haladás kapujában. Amikor pedig nem a pályán dolgozik, a Szombathelyhez közeli birtokán tölti az idejét.

– Ott szeretek és tudok igazán feltöltődni. A futball és a természet mellett a zene az, ami kikapcsol – folytatta a legendás kapus. – Sokan nem tudják rólam, de orgonázom. Van egy elektromos orgonám, amit tizenöt éve vettem, és azóta is rendszeresen játszom rajta.

Hegedűs Péter utolsó mérkőzése a Haladásban

A pályafutása Kaposváron, a Vörös Lobogóban indult, majd a Rákóczi FC színeiben vált ismertté. Innen igazolt a Haladáshoz, ahol több mint egy évtizeden át állt a kapuban, és ahol ma is legendaként emlegetik.

– Az utolsó mérkőzésem egy Haladás VSE–ZTE mérkőzés volt 1988 októberében 2–0-ra nyertünk, de nem szívesen gondolok rá –  emlékezett vissza Hegedűs. – Nem ez volt a búcsúmérkőzésem, de mint kiderült lehetett volna. A lefújás után vártak a rendőrök, mert akkoriban volt a bundabotrány, amibe engem is belekevertek.

A nehéz időszak végül jól zárult, Hegedűs Pétert egyedüliként felmentették, és fél év múlva visszatérhetett a pályára.
– Én voltam az egyetlen, akit felmentettek – folytatta a Kaposvári Rákóczi egykori hálóőre. – De az nagyon kemény időszak volt számomra. Végül az NB III-as Celdömölknél tértem vissza, onnan pedig Ausztriába mentem futballozni.

A pályán megszokott küzdőszellem a civil életben is segítette, hiszen életének egyik alapelve:

A futballban és az életben is csak az győzhet, aki nem adja fel.

Ezek az értékek ma is iránytűként szolgálnak számára. Edzőként ugyanazt az elszántságot kéri tanítványaitól, amit ő is képviselt kapusként.
– Ha van egy célom, azt mindenképpen elérem. Ezt a sportnak köszönhetem. Akaratot, alázatot és küzdeni tudást tanított – fogalmazott röviden a rutinos kapus. – A pályán megtanultam, hogy ha hibázol, abból fel kell állni. Nincs idő sajnálkozni. A futballban a hibát nem magyarázni kell, hanem kijavítani.

Ez a mentalitás jellemezte egész pályafutását Kaposváron, Szombathelyen és később Ausztriában is.

Az akkori srácoknak a futball jelentette a kitörési pontot

A korosztálya még abban nőtt fel, hogy a futball nemcsak sport, hanem lehetőség. Hegedűs Péter szerint a mai fiataloknak sokkal több lehetőségük van, épp ezért nehezebb igazán elhivatottnak lenni.

– Nálunk a labdarúgás kitörési pont volt – idézte fel Hegedűs, aki több mint kétszáz élvonalbeli mérkőzésen védett. – Minden gondolatunk a fociról szólt, egész nap ez járt a fejünkben. Manapság ezt már nem nagyon látom. Kevesebb a tehetség, és sok fiatal el is kallódik, mert hiányzik belőlük az elhivatottság. Régen a labdát kergettük, mert szerettük. Ma sokan csak a sikert keresik. Pedig a futball igazi öröme a küzdelemben van.

A válogatott mérkőzések és a magyar bajnokság már nem érdekli a korábbi kiváló hálóőrt

A mai futball már nem ugyanaz, mint amit ő megismert és megszeretett. A régi játékosokban több volt a szív és kevesebb a csillogás, talán ezért is távolodott el tőle nézőként.

– Őszintén megmondom, nem nézek válogatott mérkőzést, és a magyar bajnokságokat sem követem. Összefoglalókat szoktam nézni, de már nem érdekel annyira.

A futball azonban még ma is ott van minden mozdulatában, minden gondolatában. Bár a képernyő elé már ritkán ül le, a gyepen továbbra is otthon érzi magát.
Egy ember, aki a futballpályán és az életben is megmaradt harcosnak.

  •  
