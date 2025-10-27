október 27., hétfő

Ökölvívás

3 órája

Zengett a gong a ringben

Szombat este ismét benépesült a kaposvári LTP Gym & Fitness terme, ahol fiatalok és rutinos versenyzők egyaránt ringbe léptek. A jó hangulatú rendezvény a hobbiboksz szerelmeseinek adott lehetőséget a bemutatkozásra. A IV. Hobbiboksz Emlékgálát Mülléder Gábor tiszteletére rendezték.

Sonline.hu

A IV. Hobbiboksz Emlékgálát rendezték, amelyet ezúttal is Mülléder Gábor tiszteletére hívtak életre.

A IV. hobbiboksz emlékgálát Mülléder Gábor tiszteletére rendezték
Fiatal tehetségek és rutinos versenyzők is szorítóba léptek a kaposvári hobbiboksz emlékgálán Fotó: Muzslay Péter

A hobbiboksz gála elsődleges célja a megemlékezés volt

A rendezvényen Zabó Gyula tanítványai gondoskodtak róla, hogy a gála méltó legyen a névadójához. A LTP Gym küzdőtere estére igazi sportarénává változott. A gála célja a megemlékezésen felül az volt, hogy a hobbiboksz szerelmesei lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, miközben a sportág iránti tisztelet és a fejlődés kerül előtérbe.

A szorítóban ezúttal is helyet kaptak fiatal tehetségek, rutinos versenyzők és olyan amatőrök, akik pusztán a mozgás, a kihívás és az egészséges versenyszellem kedvéért léptek ringbe. A hangulat ennek megfelelően baráti, de a ringben senki sem fogta vissza magát: pörgős, kemény, ugyanakkor sportszerű meneteket láthatott a publikum.

Amatőr ökölvívógála Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

A nézők között régi tanítványok, barátok, családtagok és sporttársak ültek, akik nemcsak a mérkőzéseket figyelték feszült figyelemmel, hanem Mülléder Gábor emlékére is fejet hajtottak.

A gála programját látványos fellépések is színesítették: a Nita Dance Club táncosai és a Bakó Sas Fitness SE sportolói lendületes produkciókat adtak elő. A közönség hamar ráhangolódott az est ritmusára: minden sikeres kombináció, minden jól időzített ütés után nagy taps fogadta a versenyzőket. Zabó Gyula tanítványai bizonyították, hogy a hobbiboksz is képes igazi sportélményt nyújtani a közönségnek. A hangulat és a küzdelem megmutatta, miért is különleges ez a sport.

