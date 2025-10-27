Zengett a gong a ringben

Szombat este ismét megtelt élettel a kaposvári LTP Gym & Fitness terme. A IV. Hobbiboksz Emlékgálát rendezték, amelyet ezúttal is Mülléder Gábor tiszteletére hívták életre.

Fiatal tehetségek és rutinos versenyzők is szorítóba léptek a kaposvári hobbiboksz emlékgálán Fotó: Muzslay Péter

A hobbiboksz gála elsődleges célja a megemlékezés volt

A rendezvényen Zabó Gyula tanítványai gondoskodtak róla, hogy a gála méltó legyen a névadójához. A LTP Gym küzdőtere estére igazi sportarénává változott. A gála célja a megemlékezésen felül az volt, hogy a hobbiboksz szerelmesei lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, miközben a sportág iránti tisztelet és a fejlődés kerül előtérbe.



A szorítóban ezúttal is helyet kaptak fiatal tehetségek, rutinos versenyzők és olyan amatőrök, akik pusztán a mozgás, a kihívás és az egészséges versenyszellem kedvéért léptek ringbe. A hangulat ennek megfelelően baráti, de a ringben senki sem fogta vissza magát: pörgős, kemény, ugyanakkor sportszerű meneteket láthatott a publikum.