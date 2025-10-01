102 gól után is szeretik a focit Kadarkúton, a kérdés csak az: minek?

A Somogy Vármegyei I. osztály utánpótlás-bajnokságában érdekes számokat pillanthatunk meg a tabellára tekintve: van egy csapat, amely hat mérkőzés alatt 0 rúgott és 102 kapott találattal a tabella utolsó helyén áll. A Kadarkút U19-es együttese az elmúlt hetekben két súlyos vereséget is elszenvedett: a Balatoni Vasas SE 26-szor talált be nekik, majd a Tab elleni hazai összecsapáson 21 gólt kaptak.

Képünk illusztráció. Kadarkút U19: 102 kapott gól hat meccs alatt.

Fotó: AI

102 kapott gól hat forduló alatt a Kadarkút U19-es csapatánál

Ezek elég kemény számok, de mi állhat a háttérben?

– A kérdés jogos, hogy miért is van ez – mondta Pintér Gergő, kadarkúti utánpótlásedző, aki szerint a helyzet messze túlmutat a mérkőzéseken. – Furán hangzik, de azt tudom mondani, hogy egy hosszútávú projektben vagyunk. Sajnos itt a városban nehezen tudjuk rávenni a 18–19 éves fiatalokat, hogy lejöjjenek edzésre, sőt igazából nincs is kit rávenni, mert vagy elköltöztek vagy nem szeretik a futballt.

A klubnak jelenleg U16-os csapata sincs, így kényszermegoldásként a vezetőség úgy döntött: 3–4 évvel fiatalabb gyerekekkel indulnak a legidősebb utánpótlás-korosztályban. Ez azonban óriási különbséget jelent fizikai, taktikai és mentális szinten is.

A jelenség nem egyedi: több somogyi településen is gondot jelent, hogy a nagyobb korosztályokhoz érve egyszerűen elfogynak a futballozni vágyó fiatalok.

Az utánpótlás eredményektől függetlenül a felnőtt csapat szépen teljesít, hiszen a harmadik helyet foglalják el a tabellán Somogy Vármegyei I. felnőtt bajnokságban.