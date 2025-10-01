október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

102 gól után is szeretik a focit Kadarkúton, a kérdés csak az: minek?

Címkék#u19#kadarkúti#utánpótláscsapat#vármegye I#Kadarkút#vereség

Van egy csapat Somogyban, amely minden héten rekordot dönt – sajnos a rossz értelemben. A Kadarkút U19-es együttesének statisztikája mögött azonban több van.

Sonline.hu

A Somogy Vármegyei I. osztály utánpótlás-bajnokságában érdekes számokat pillanthatunk meg a tabellára tekintve: van egy csapat, amely hat mérkőzés alatt 0 rúgott és 102 kapott találattal a tabella utolsó helyén áll. A Kadarkút U19-es együttese az elmúlt hetekben két súlyos vereséget is elszenvedett: a Balatoni Vasas SE 26-szor talált be nekik, majd a Tab elleni hazai összecsapáson 21 gólt kaptak.

Kadarkút U19: 102 kapott gól hat meccs alatt
Képünk illusztráció. Kadarkút U19: 102 kapott gól hat meccs alatt.
Fotó: AI

102 kapott gól hat forduló alatt a Kadarkút U19-es csapatánál

Ezek elég kemény számok, de mi állhat a háttérben?

– A kérdés jogos, hogy miért is van ez – mondta Pintér Gergő, kadarkúti utánpótlásedző, aki szerint a helyzet messze túlmutat a mérkőzéseken. – Furán hangzik, de azt tudom mondani, hogy egy hosszútávú projektben vagyunk. Sajnos itt a városban nehezen tudjuk rávenni a 18–19 éves fiatalokat, hogy lejöjjenek edzésre, sőt igazából nincs is kit rávenni, mert vagy elköltöztek vagy nem szeretik a futballt.

A klubnak jelenleg U16-os csapata sincs, így kényszermegoldásként a vezetőség úgy döntött: 3–4 évvel fiatalabb gyerekekkel indulnak a legidősebb utánpótlás-korosztályban. Ez azonban óriási különbséget jelent fizikai, taktikai és mentális szinten is.

A jelenség nem egyedi: több somogyi településen is gondot jelent, hogy a nagyobb korosztályokhoz érve egyszerűen elfogynak a futballozni vágyó fiatalok.

Az utánpótlás eredményektől függetlenül a felnőtt csapat szépen teljesít, hiszen a harmadik helyet foglalják el a tabellán Somogy Vármegyei I. felnőtt bajnokságban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu