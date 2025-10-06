41, egyetlen meccsen bekapott kadarkúti gól mutat rá: nagy a baj a vidéki foci szabályaival

A Somogy Vármegyei első osztály utánpótlás-bajnokságában tovább folytatódik a kadarkúti fiatalok kálváriája. A Kadarkút U19-es együttese ezúttal a Csurgói TK ellen szenvedett 41–0-s vereséget.

A Kadarkút U19-es csapata ezúttal 41 gólt kapott. Fotónk illusztráció!

A Kadarkút U19-es kerete jóval fiatalabb játékosokból áll

Papíron ez is csak egy újabb meccs a sok közül, de aki jobban megnézi az pontosan tudja, hogy itt másról van szó. A kadarkúti U19-es keret ugyanis valójában jóval fiatalabb korosztályból áll. A csurgói mérkőzésen a csapatban pályára lépett egy 2014-es, két 2013-as, négy 2012-es, egy 2011-es, egy 2010-es, egy 2009-es és egy 2007-es születésű játékos – vagyis egy U14-es korosztály küzdött 17–19 éves fiatalok ellen.

Ez a helyzet nem csupán Kadarkút problémája. Az MLSZ előírásai szerint minden megyei I. osztályú felnőttcsapatnak kötelező U19-es, U16-os és Bozsik korosztályú együttest indítania. Ez papíron rendben van, de mi történik, ha egy településen egyszerűen elfogynak a gyerekek? Ha nincs elérhető szakedző, mert a klubokban mindenki civil munkát végez, és a kistelepülések nem tudnak fizetni főállású szakembert?

A rendszer nem veszi figyelembe, hogy a vidéki valóság teljesen más, mint a fővárosi. Ilyenkor nem gyenge játékosokról, hanem lehetetlen helyzetről beszélünk. A Kadarkút nem azért áll ki, mert hisz a pontszerzésben, hanem mert muszáj, különben a felnőtt csapat is kizárásra kerülne.