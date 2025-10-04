október 4., szombat

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

Kaposújlakon diadalmaskodott a Lábod

A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság ötödik körében szombaton három meccset játszottak.

Fenyő Gábor

Északi csoport: Somogybabod–Balatonszabadi 2–2 (1–2).
A Balatonújlak–Ádánd, az Andocs–Balatoni Vasas II., a Törökkoppány–Visz és a Mernye–Balatonendréd mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák, míg a Sántos csapata szabadnapos lesz.

Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 9 gól; 2. Gáspár Valentin (Andocs) 8 gól; 3. Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) 6 gól.

Déli csoport: Csököly–Ötvöskónyi 4–1 (3–0); Kaposújlak–Lábod 0–4 (0–3).
A Homokszentgyörgy–Somogyszil, a Bárdudvarnok–Somogyszob és az Igal–Gyékényes mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák, míg a Zimány csapata szabadnapos.

Mesterlövészek
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 6 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 5 gól; 3–6. Szeszán Attila János (Lábod), Kertész Norbert (Somogyszob), Albert László (Zimány) és Téglás Roland Tamás (Csököly) 4 gól.

 

 

