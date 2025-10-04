Kaposújlakon diadalmaskodott a Lábod

Északi csoport: Somogybabod–Balatonszabadi 2–2 (1–2).

A Balatonújlak–Ádánd, az Andocs–Balatoni Vasas II., a Törökkoppány–Visz és a Mernye–Balatonendréd mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák, míg a Sántos csapata szabadnapos lesz.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Jónás Péter (Balatonszabadi) 9 gól; 2. Gáspár Valentin (Andocs) 8 gól; 3. Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) 6 gól.

Déli csoport: Csököly–Ötvöskónyi 4–1 (3–0); Kaposújlak–Lábod 0–4 (0–3).

A Homokszentgyörgy–Somogyszil, a Bárdudvarnok–Somogyszob és az Igal–Gyékényes mérkőzést vasárnap 15 órakor játsszák, míg a Zimány csapata szabadnapos.