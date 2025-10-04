2 órája
Rövidpályán haladnak a válogatottság felé
A nyári szünetet követően, szombaton a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában mutatták meg a régió úszói, hogy nem rozsdásodtak be. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola által rendezett VI. Kaposvár Kupa harmadik körében 168 sportoló ugrott vízbe.
A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) szombaton rendezte meg a VI. Kaposvár Kupa idei harmadik futamát, melyre a régió egyesületeinek úszóit várták a szervezők, akik készülve a közelgő rövidpályás megméretésekre 25 méteres pályákat alakítottak ki a vármegye legmodernebb sportlétesítményében, a Csik Ferenc Versenyuszodában.
– Már hagyomány, hogy az ősz a 25 méteres versenyekre való felkészülés jegyében telik, hiszen készülünk a korosztályos és a felnőtt rövidpályás országos bajnokságra – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Öt hete kezdtük el újra a munkát, emiatt nem az intenzitásra helyeztük a hangsúlyt ezen a versenyen, hanem a terhelésre, így a sportolóink nagy többsége négy-öt számban is rajthoz állt. Ennek ellenére sok egyéni csúcs született, ami egy-két esetben meglepett.
A VI. Kaposvár Kupa harmadik fordulójában vármegyénket a rendező KASI sportolói mellett a Kaposvári Úszó SE, az 1.MCM-Diamant Adorján SE, a marcali NivoMed Egyesület és a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület úszói képviselték. A VI. Kaposvár Kupa harmadik fordulójának eredményei ide kattintva tekinthetők meg.
Úszás: VI. Kaposvár Kupa, 3. fordulóFotók: Lang Róbert
Folytatódik a Kaposvár Kupa
A Kaposvár Kupa hatodik évada novemberben folytatódik, a negyedik körrel, azonban addig sem áll meg az élet a Csik Ferenc Versenyuszodában, hiszen amellett, hogy az úszók nagy intenzitással készülnek az előttük álló feladatokra.
– Még ebben a hónapban rajthoz állnak a sportolóink az Adorján József Emlékversenyen, ami bár ötven méteres medencében lesz, de az is remekül szolgálja majd a felkészülésünket, azt követően pedig november nyolcadikán tartjuk a Kaposvár Kupa negyedik fordulóját – tette hozzá Virovecz Richárd. – A hazai versenyeket követően rendezik meg Debrecenben a felnőtt rövidpályás országos bajnokságot, amire több úszónk is elutazik, majd ezt követően már a korosztályos országos bajnokságokra helyezzük a fókuszt, illetve a cikluszárókra. Bízom benne, hogy jól szerepelnek majd a sportolóink, s többen is bekerülnek a válogatottba.