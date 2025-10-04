Rövidpályán haladnak a válogatottság felé

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) szombaton rendezte meg a VI. Kaposvár Kupa idei harmadik futamát, melyre a régió egyesületeinek úszóit várták a szervezők, akik készülve a közelgő rövidpályás megméretésekre 25 méteres pályákat alakítottak ki a vármegye legmodernebb sportlétesítményében, a Csik Ferenc Versenyuszodában.

A régió úszóit mozgatta meg szombaton a Kaposvár Kupa harmadik fordulója

Fotó: Lang Róbert

– Már hagyomány, hogy az ősz a 25 méteres versenyekre való felkészülés jegyében telik, hiszen készülünk a korosztályos és a felnőtt rövidpályás országos bajnokságra – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzője. – Öt hete kezdtük el újra a munkát, emiatt nem az intenzitásra helyeztük a hangsúlyt ezen a versenyen, hanem a terhelésre, így a sportolóink nagy többsége négy-öt számban is rajthoz állt. Ennek ellenére sok egyéni csúcs született, ami egy-két esetben meglepett.

A VI. Kaposvár Kupa harmadik fordulójában vármegyénket a rendező KASI sportolói mellett a Kaposvári Úszó SE, az 1.MCM-Diamant Adorján SE, a marcali NivoMed Egyesület és a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület úszói képviselték. A VI. Kaposvár Kupa harmadik fordulójának eredményei ide kattintva tekinthetők meg.