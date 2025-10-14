A Cefre sem ártott a bajnoknak

A felsőházban a három győzelemmel induló Liberit verte a Somogy Sportja, amely így felzárkózott a Cefréhez és a Két Testvér Pizzériához – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A bajnok Belo magabiztosan verte a Cefre FC csapatát, bár mezőnyben jól küzdött utóbbi egylet is a kaposvári kispályás bajnokságban.

Potyogtak a gólok. A kaposvári kispályás bajnokság a hatodik fordulóval folytatódott Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Potyogtak a gólok a kaposvári kispályás bajnokság hatodik fordulójában

Az alsóházban a Játékvezetők dupla fordulójukkal kettős győzelmet arattak, a Rotonda csapatát és az Altatás SE-t is kapott gól nélkül győzték le, és magabiztosan a második helyre kerültek a tabellán. Az éllovas One Beer ezúttal sem hibázott, a sereghajtó Lövőre SE gárdájával szemben ők is kapott gól nélkül hozták le a mérkőzést.

A Focivilág Kupa 6. fordulójának eredményei:

JV Team–Rotonda 3–0

Gólszerző: László 2, öngól.

Az újonc Játékvezetők csapatának technikai fölénye a 8. percben érett góllá, amit egy találattal még megtoldottak a félidőig. Az utolsó passzok minősége miatt maradt csak a két gólos különbség. A fordulás után a Rotonda nagyobb sebességre kapcsolt, de gólt csak a bírók csapata szerzett, így megérdemelten szerezték meg a három pontot.

JV Team–Altatás SE 2–0

Gólszerzők: Kolló, Kiss.

Nagy mezőnyfölény után egy óriási szabadrúgás góllal, majd egy büntetővel szereztek vezetést a Játékvezetők csapata. A második játékrészben az Altatás csapata nagy nyomás alá helyezte a bírók csapatát, de gólt nem tudott szerezni. A sok ütközéssel tarkított meccsen újabb kapott gól nélkül szereztek győzelmet a sporik.

Somogy Sportja–Liberi 4–2

Gólszerzők: Fila 2, Tóth, Sulyán, illetve Domokos, Orbán.

A Liberi csapata gyors góllal vezetett, de a Somogy Sportja csapata fordítani tudott még az első félidőben. Jó iramú volt a meccs, a zsaruk csak futottak az eredmény után, a helyzeteit jobban kihasználó Somogy Sportja megérdemelten nyert.

One Beer–Lövőre SE 6–1

Gólszerzők: Vangyia 3, Ferenczi, Szőke, Verkman, illetve Mércse.

A mérkőzésen végig fölényben játszó One Beer csapata magabiztos győzelmet aratott. Ennél több gólt is szerezhettek volna, de helyzeteiket sokszor elszórakozták. A Lövőre csapatának a tisztes helytállásra és egy becsületgólra futotta.