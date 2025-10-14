56 perce
A Cefre sem ártott a bajnoknak
Első sikerének örülhetett a Somogy Sportja a labdarúgó Focivilág Kupa 6. fordulójában. Több mérkőzést is kapott gól nélkül hoztak le a győztesek a kaposvári kispályás bajnokság küzdelmeiben.
A felsőházban a három győzelemmel induló Liberit verte a Somogy Sportja, amely így felzárkózott a Cefréhez és a Két Testvér Pizzériához – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A bajnok Belo magabiztosan verte a Cefre FC csapatát, bár mezőnyben jól küzdött utóbbi egylet is a kaposvári kispályás bajnokságban.
Potyogtak a gólok a kaposvári kispályás bajnokság hatodik fordulójában
Az alsóházban a Játékvezetők dupla fordulójukkal kettős győzelmet arattak, a Rotonda csapatát és az Altatás SE-t is kapott gól nélkül győzték le, és magabiztosan a második helyre kerültek a tabellán. Az éllovas One Beer ezúttal sem hibázott, a sereghajtó Lövőre SE gárdájával szemben ők is kapott gól nélkül hozták le a mérkőzést.
- A Focivilág Kupa 6. fordulójának eredményei:
JV Team–Rotonda 3–0
Gólszerző: László 2, öngól.
Az újonc Játékvezetők csapatának technikai fölénye a 8. percben érett góllá, amit egy találattal még megtoldottak a félidőig. Az utolsó passzok minősége miatt maradt csak a két gólos különbség. A fordulás után a Rotonda nagyobb sebességre kapcsolt, de gólt csak a bírók csapata szerzett, így megérdemelten szerezték meg a három pontot.
JV Team–Altatás SE 2–0
Gólszerzők: Kolló, Kiss.
Nagy mezőnyfölény után egy óriási szabadrúgás góllal, majd egy büntetővel szereztek vezetést a Játékvezetők csapata. A második játékrészben az Altatás csapata nagy nyomás alá helyezte a bírók csapatát, de gólt nem tudott szerezni. A sok ütközéssel tarkított meccsen újabb kapott gól nélkül szereztek győzelmet a sporik.
Somogy Sportja–Liberi 4–2
Gólszerzők: Fila 2, Tóth, Sulyán, illetve Domokos, Orbán.
A Liberi csapata gyors góllal vezetett, de a Somogy Sportja csapata fordítani tudott még az első félidőben. Jó iramú volt a meccs, a zsaruk csak futottak az eredmény után, a helyzeteit jobban kihasználó Somogy Sportja megérdemelten nyert.
One Beer–Lövőre SE 6–1
Gólszerzők: Vangyia 3, Ferenczi, Szőke, Verkman, illetve Mércse.
A mérkőzésen végig fölényben játszó One Beer csapata magabiztos győzelmet aratott. Ennél több gólt is szerezhettek volna, de helyzeteiket sokszor elszórakozták. A Lövőre csapatának a tisztes helytállásra és egy becsületgólra futotta.
Belo BT–Cefre FC 6–0
Gólszerzők: Németh 4, Czebei, Belovics.
A tizedik percig jól tartotta magát a Cefre, egyenrangú ellenfele volt a bajnoknak. Addig is mezőnyfölényben játszott a Belo, de a gól után gyorsan rárúgta a másodikat, és ekkor már eldőlni látszott a mérkőzés. A Cefre csapata sportszerű és nemes ellenfélnek bizonyult, a kapott gólok ellenére nem játszottak feltartott kézzel.
- A bajnokság állása:
Felsőház
1. Belo BT. 5 5 0 0 29 - 7 15
2. Liberi 5 3 0 2 17 - 12 9
3. Két Testvér Pizzéria 4 1 1 2 12 - 11 4
4. Cefre FC 5 1 1 3 6 - 19 4
5. Somogy Sportja 5 1 0 4 14 - 29 3
Alsóház
1. One Beer 6 5 1 0 30 - 13 16
2. JV Team 7 4 1 2 21 - 12 13
3. Altatás SE 6 2 2 2 16 - 14 8
4. Rotonda 6 2 2 2 16 - 18 8
5. Párosláb United 5 1 1 3 9 - 17 4
6. Lövőre SE 6 0 1 5 7 - 25 1
A következő forduló párosítása:
Október 20., hétfő 17.30 óra: Párosláb United–Altatás SE, 18.15 óra: One Beer–Rotonda, 19 óra: Két Testvér Pizzéria–Liberi, 19.45 óra: Belo BT–Somogy Sportja. Október 22., szerda 18.30 óra: Párosláb United–Lövőre SE.