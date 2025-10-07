A mesterhármas sem segített a Cefre ellen

A Somogy Sportja remek mérkőzést vívott a Cefrével, ám egy góllal alulmaradt, így még várat magára az első pontok megszerzése – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A kaposvári kispályás bajnokságban az alsóházban először vesztett pontot a One Beer, az utolsó pillanatig azonban vesztésre állt, így csaknem elbukta a veretlenséget.

A Lövőre és a Rotonda meccsén utóbbiak örülhettek. A kaposvári kispályás bajnokság újabb köre következik Fotók: Muzslay Péter

Az első kör lezárult a kaposvári kispályás bajnokság küzdelmeiben

Az Altatás jól megszorongatta a listavezetőt. A Lövőre kétgólos előnyből bukta el a győzelmét, a Rotonda az utolsó pillanatokban brusztolta be a döntő találatot, rutinjának köszönhetően. A Játékvezetők újra győzött, a Párosláb ellen sok gólos találkozón szereztek újabb három pontot, amivel előttük is állnak. Következik az őszi második kör a téli szünetig.

A Focivilág Kupa 5. fordulójának eredményei:

JV Team–Párosláb 7–3

Gólszerzők: Kiss 2, Kolló 2, Horváth 2, László, illetve Pusztai 2, Seres.

Sok hibával kezdődött a mérkőzés, mely után a Játékvezetők csapata kapta előbb el a fonalat, és a kapu előtti határozottságának köszönhetően négy gólos előnyre tett szert a félidőig. A Párosláb csapata ezek után szépített, de a sporik újra elhúztak, és csak kozmetikázásra futotta ellenfelének, így nem forgott veszélyben a JV Team sikere.

Lövőre SE–Rotonda 2–3

Gólszerzők: Sipos, Stéger, illetve Varga 2, Kántor.

Gyorsan vezetést szerzett a Lövőre csapata, melyet a félidőig meg is tudott tartani. A Rotondának nagyon sok gólhelyzete volt, melyet rendre kihagyott, ebben ellenfelének jól védő kapusa is „ludas” volt. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát és már kettővel ment a Lövőre. Ekkor rákapcsolt a Rotonda, eredményesebb volt a támadásban és miután egyenlített, az utolsó pillanatban szerzett potyaízű győztes góllal megfordította az eredményt.

Somogy Sportja–Cefre FC 3–4

Gólszerzők: Simon 3, illetve Nagy I., Büki, Hortobágyi, öngól.

Kiegyenlített első játékrész végén egy szerencsés öngóllal szerzett előnyt a Cefre. Ezután gyorsan potyogtak a gólok, mindkét csapat meg tudta zörgetni ellenfele hálóját. A Somogy Sportja végig futott az eredmény után, a végén felzárkózott egy gólra, de az izgalmas véghajrát nem tudta góllal zárni, így a végéig megmaradt a Cefre előnye egy hajtós, izgalmas mérkőzésen.