42 perce
A mesterhármas sem segített a Cefre ellen
Véget értek az első kör küzdelmei a labdarúgó Focivilág Kupában. A kaposvári kispályás bajnokság felsőházban a bajnok Belo újabb sikerével magabiztosan vezet, ezúttal a Két Testvér Pizzéria ellen aratott győzelmet.
A Somogy Sportja remek mérkőzést vívott a Cefrével, ám egy góllal alulmaradt, így még várat magára az első pontok megszerzése – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A kaposvári kispályás bajnokságban az alsóházban először vesztett pontot a One Beer, az utolsó pillanatig azonban vesztésre állt, így csaknem elbukta a veretlenséget.
Az első kör lezárult a kaposvári kispályás bajnokság küzdelmeiben
Az Altatás jól megszorongatta a listavezetőt. A Lövőre kétgólos előnyből bukta el a győzelmét, a Rotonda az utolsó pillanatokban brusztolta be a döntő találatot, rutinjának köszönhetően. A Játékvezetők újra győzött, a Párosláb ellen sok gólos találkozón szereztek újabb három pontot, amivel előttük is állnak. Következik az őszi második kör a téli szünetig.
- A Focivilág Kupa 5. fordulójának eredményei:
JV Team–Párosláb 7–3
Gólszerzők: Kiss 2, Kolló 2, Horváth 2, László, illetve Pusztai 2, Seres.
Sok hibával kezdődött a mérkőzés, mely után a Játékvezetők csapata kapta előbb el a fonalat, és a kapu előtti határozottságának köszönhetően négy gólos előnyre tett szert a félidőig. A Párosláb csapata ezek után szépített, de a sporik újra elhúztak, és csak kozmetikázásra futotta ellenfelének, így nem forgott veszélyben a JV Team sikere.
Lövőre SE–Rotonda 2–3
Gólszerzők: Sipos, Stéger, illetve Varga 2, Kántor.
Gyorsan vezetést szerzett a Lövőre csapata, melyet a félidőig meg is tudott tartani. A Rotondának nagyon sok gólhelyzete volt, melyet rendre kihagyott, ebben ellenfelének jól védő kapusa is „ludas” volt. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát és már kettővel ment a Lövőre. Ekkor rákapcsolt a Rotonda, eredményesebb volt a támadásban és miután egyenlített, az utolsó pillanatban szerzett potyaízű győztes góllal megfordította az eredményt.
Somogy Sportja–Cefre FC 3–4
Gólszerzők: Simon 3, illetve Nagy I., Büki, Hortobágyi, öngól.
Kiegyenlített első játékrész végén egy szerencsés öngóllal szerzett előnyt a Cefre. Ezután gyorsan potyogtak a gólok, mindkét csapat meg tudta zörgetni ellenfele hálóját. A Somogy Sportja végig futott az eredmény után, a végén felzárkózott egy gólra, de az izgalmas véghajrát nem tudta góllal zárni, így a végéig megmaradt a Cefre előnye egy hajtós, izgalmas mérkőzésen.
One Beer–Altatás SE 3–3
Gólszerzők: Vangyia 2, Berta B., illetve Berta I. 2, Verebély.
A One Beer csapata elhúzott két góllal ellenfelétől, akik nem adták fel, és a félidő előtt akár egyenlíthettek volna, de akkor ez még elmaradt. Viszont a második félidőben akaratos játékuknak köszönhetően meg is tudták fordítani az állást. Ez után egy vitatott találattal egyenlített a One Beer csapata. Igazságos eredmény született.
Belo BT–Két Testvér Pizzéria 4–1
Gólszerzők: Grabarics 2, Németh, öngól, illetve Lukács.
A forduló rangadóján gyors és látványos játékot láttunk a csapatoktól. A mezőnyben kiegyenlített párharcok voltak, de a bajnok a kapu előtt határozottabb volt és három gólos előnnyel mehetett pihenni. Ezek után szépített a második félidő közepén a Két Testvér, ekkor kicsit feszültebb lett a mérkőzés, de egy újabb Belo-gól végleg eldöntötte a rangadó sorsát.
- A bajnokság állása:
A következő forduló párosítása:
Október. 13., hétfő, 17.30 óra: JV Team–Rotonda, 18.15 óra: JV Team–Altatás SE, 19 óra: Somogy Sportja–Liberi, 19.45 óra: One Beer–Lövőre SE, 20.30 óra: Belo BT–Cefre FC.
A legjobb gólszerzők: itt