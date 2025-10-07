október 7., kedd

Kispályás labdarúgás

50 perce

A mesterhármas sem segített a Cefre ellen

Véget értek az első kör küzdelmei a labdarúgó Focivilág Kupában. A kaposvári kispályás bajnokság felsőházban a bajnok Belo újabb sikerével magabiztosan vezet, ezúttal a Két Testvér Pizzéria ellen aratott győzelmet.

A Somogy Sportja remek mérkőzést vívott a Cefrével, ám egy góllal alulmaradt, így még várat magára az első pontok megszerzése – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. – A kaposvári kispályás bajnokságban az alsóházban először vesztett pontot a One Beer, az utolsó pillanatig azonban vesztésre állt, így csaknem elbukta a veretlenséget. 

kaposvári kispályás bajnokság
A Lövőre és a Rotonda meccsén utóbbiak örülhettek. A kaposvári kispályás bajnokság újabb köre következik Fotók: Muzslay Péter

Az első kör lezárult a kaposvári kispályás bajnokság küzdelmeiben

Az Altatás jól megszorongatta a listavezetőt. A Lövőre kétgólos előnyből bukta el a győzelmét, a Rotonda az utolsó pillanatokban brusztolta be a döntő találatot, rutinjának köszönhetően. A Játékvezetők újra győzött, a Párosláb ellen sok gólos találkozón szereztek újabb három pontot, amivel előttük is állnak. Következik az őszi második kör a téli szünetig.

  • A Focivilág Kupa 5. fordulójának eredményei:

JV Team–Párosláb 7–3
Gólszerzők: Kiss 2, Kolló 2, Horváth 2, László, illetve Pusztai 2, Seres.
Sok hibával kezdődött a mérkőzés, mely után a Játékvezetők csapata kapta előbb el a fonalat, és a kapu előtti határozottságának köszönhetően négy gólos előnyre tett szert a félidőig. A Párosláb csapata ezek után szépített, de a sporik újra elhúztak, és csak kozmetikázásra futotta ellenfelének, így nem forgott veszélyben a JV Team sikere.

Lövőre SE–Rotonda 2–3
Gólszerzők: Sipos, Stéger, illetve Varga 2, Kántor.
Gyorsan vezetést szerzett a Lövőre csapata, melyet a félidőig meg is tudott tartani. A Rotondának nagyon sok gólhelyzete volt, melyet rendre kihagyott, ebben ellenfelének jól védő kapusa is „ludas” volt. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát és már kettővel ment a Lövőre. Ekkor rákapcsolt a Rotonda, eredményesebb volt a támadásban és miután egyenlített, az utolsó pillanatban szerzett potyaízű győztes góllal megfordította az eredményt.

Somogy Sportja–Cefre FC 3–4
Gólszerzők: Simon 3, illetve Nagy I., Büki, Hortobágyi, öngól.
Kiegyenlített első játékrész végén egy szerencsés öngóllal szerzett előnyt a Cefre. Ezután gyorsan potyogtak a gólok, mindkét csapat meg tudta zörgetni ellenfele hálóját. A Somogy Sportja végig futott az eredmény után, a végén felzárkózott egy gólra, de az izgalmas véghajrát nem tudta góllal zárni, így a végéig megmaradt a Cefre előnye egy hajtós, izgalmas mérkőzésen.

One Beer–Altatás SE 3–3
Gólszerzők: Vangyia 2, Berta B., illetve Berta I. 2, Verebély.
A One Beer csapata elhúzott két góllal ellenfelétől, akik nem adták fel, és a félidő előtt akár egyenlíthettek volna, de akkor ez még elmaradt. Viszont a második félidőben akaratos játékuknak köszönhetően meg is tudták fordítani az állást. Ez után egy vitatott találattal egyenlített a One Beer csapata. Igazságos eredmény született.

Belo BT–Két Testvér Pizzéria 4–1
Gólszerzők: Grabarics 2, Németh, öngól, illetve Lukács.
A forduló rangadóján gyors és látványos játékot láttunk a csapatoktól. A mezőnyben kiegyenlített párharcok voltak, de a bajnok a kapu előtt határozottabb volt és három gólos előnnyel mehetett pihenni. Ezek után szépített a második félidő közepén a Két Testvér, ekkor kicsit feszültebb lett a mérkőzés, de egy újabb Belo-gól végleg eldöntötte a rangadó sorsát.

  • A bajnokság állása:

Felsőház

Helyezés Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt gól Kapott gól Gólkülönbség Pont
1.Belo BT.4400237+1612
2.Liberi4301158+79
3.Két Testvér Pizzéria41121211+14
4.Cefre FC4112613-74
5.Somogy Sportja40041027-170

Alsóház

Helyezés Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Lőtt gól Kapott gól Gólkülönbség Pont
1.One Beer54102412+1213
2.Altatás SE52211612+48
3.Rotonda52211615+18
4.JV Team52121612+47
5.Párosláb United5113917-84
6.Lövőre SE5014619-131

A következő forduló párosítása:
Október. 13., hétfő, 17.30 óra: JV Team–Rotonda, 18.15 óra: JV Team–Altatás SE, 19 óra: Somogy Sportja–Liberi, 19.45 óra: One Beer–Lövőre SE, 20.30 óra: Belo BT–Cefre FC.

A legjobb gólszerzők: itt
 

 

