2 órája
Legyőzte a bajnok a listavezetőt
Remek meccsekkel folytatódott a Focivilág Kupa. A kaposvári kispályás bajnokság felsőházában a bajnok Belo jó mérkőzésen győzte le az eddigi listavezető Liberit.
– A Két Testvér Pizzéria kemény összecsapáson szerzett pontot a Cefrével szemben, utóbbi ezzel megszerezte első pontját – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. A negyedik játéknap meccset rendezték a labdarúgó kaposvári kispályás bajnokságban.
Megverte a bajnok a listavezetőt a kaposvári kispályás bajnokság negyedik játéknapján
– A kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában a Somogy Sportja együttese szabadnapos volt. Az alsóházban a listavezető One Beer ezúttal sem hibázott, a Párosláb United ellen jó meccsen szerezte meg negyedik győzelmét, az Altatás SE pedig meggyőző sikert aratott a Lövőre SE csapatával szemben. Megszerezte első győzelmét a Rotonda is, az újonc Párosláb United ellen. Az alsóházban így már csak a Lövőre SE, a felsőházban a Somogy Sportja és a Cefre FC vár még az első három pont megszerzésére.
- A Focivilág Kupa 4. fordulójának eredményei:
Két Testvér Pizzéria–Cefre FC 1–1
Gólszerzők: Sólyom, illetve Nagy I.
A két csapat meccsén a kapuk ritkán forogtak veszélyben, inkább távoli lövésekkel próbálkozott mindkét gárda, de a kapusok állták a sarat, egy kemény, de sportszerű mérkőzésen. A védekezést egyaránt jól megszervező csapatok nehezen találtak fogást a másikon. Az eredmény megfelel a játék képének.
Belo BT–Liberi 5–1
Gólszerzők: Grabarics 2, Balog A. 2, Házi, illetve Ágoston.
Igazi rangadónak indult a mérkőzés, Belo gólokkal. A mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a Liberi, azonban a helyzeteit jobban kihasználta a bajnok, és jobban is védekezett. A végig gyors iramú, színvonalas csatát végül megérdemelten nyerte meg a győzelmével a tabella élére ugró Belo BT.
Altatás–Lövőre SE 5–1
Gólszerzők: Berta 2, Árbogászt, Joó, öngól, illetve Mozsgai.
Sportszerű, hajtós mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó csapat nyert, mezőnyben egyenrangú ellenfele ellen. Noha egyre összeszokottabb csapat benyomását kelti a Lövőre, az Altatás is hétről-hétre egyre jobban játszik, és felugrott a második helyre a tabellán.
Rotonda–Párosláb United 4–1
Gólszerzők: Varga 3, Déri, illetve Berkes.
Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat nyílt, gólratörő játékot játszott. Helyenként kemény összecsapások is kísérték a találkozót, de nem volt kirívó szabálytalanság, szövegelés miatt akadtak kiállítások. Támadásban egyértelműen hatékonyabb volt a Rotonda, és összességében megérdemelten nyert.
One Beer–Párosláb United 3–1
Gólszerzők: Ferenczi 2, Berta, illetve Pusztai.
Az első gólra nem sokkal később jött a válasz, és ki-ki meccs alakult ki. Újra vezetést szerzett a One Beer, és a kapu előtt veszélyesebben futballozott. A második félidőben is többet forgott veszélyben a Párosláb kapuja, az utolsó percekben bebiztosította győzelmét a One Beer.
A bajnokság állása:
A következő forduló párosítása
Október 6. (hétfő): 17.30 óra: JV Team–Párosláb United, 18.15 óra: Lövőre SE–Rotonda, 19 óra: Somogy Sportja–Cefre FC, 19.45 óra: One Beer–Altatás SE, 20.30 óra: Belo BT–Két Testvér Pizzéria.