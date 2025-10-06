Legyőzte a bajnok a listavezetőt

– A Két Testvér Pizzéria kemény összecsapáson szerzett pontot a Cefrével szemben, utóbbi ezzel megszerezte első pontját – tájékoztatott a szervező Sportpálya 2004 Egyesület. A negyedik játéknap meccset rendezték a labdarúgó kaposvári kispályás bajnokságban.

Remek meccseket hozott a negyedik forduló. A kaposvári kispályás bajnokság negyedik játéknapján kikapott a Liberi Fotó: Muzslay Péter

Megverte a bajnok a listavezetőt a kaposvári kispályás bajnokság negyedik játéknapján

– A kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában a Somogy Sportja együttese szabadnapos volt. Az alsóházban a listavezető One Beer ezúttal sem hibázott, a Párosláb United ellen jó meccsen szerezte meg negyedik győzelmét, az Altatás SE pedig meggyőző sikert aratott a Lövőre SE csapatával szemben. Megszerezte első győzelmét a Rotonda is, az újonc Párosláb United ellen. Az alsóházban így már csak a Lövőre SE, a felsőházban a Somogy Sportja és a Cefre FC vár még az első három pont megszerzésére.

A Focivilág Kupa 4. fordulójának eredményei:

Két Testvér Pizzéria–Cefre FC 1–1

Gólszerzők: Sólyom, illetve Nagy I.

A két csapat meccsén a kapuk ritkán forogtak veszélyben, inkább távoli lövésekkel próbálkozott mindkét gárda, de a kapusok állták a sarat, egy kemény, de sportszerű mérkőzésen. A védekezést egyaránt jól megszervező csapatok nehezen találtak fogást a másikon. Az eredmény megfelel a játék képének.

Belo BT–Liberi 5–1

Gólszerzők: Grabarics 2, Balog A. 2, Házi, illetve Ágoston.

Igazi rangadónak indult a mérkőzés, Belo gólokkal. A mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a Liberi, azonban a helyzeteit jobban kihasználta a bajnok, és jobban is védekezett. A végig gyors iramú, színvonalas csatát végül megérdemelten nyerte meg a győzelmével a tabella élére ugró Belo BT.

Altatás–Lövőre SE 5–1

Gólszerzők: Berta 2, Árbogászt, Joó, öngól, illetve Mozsgai.

Sportszerű, hajtós mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó csapat nyert, mezőnyben egyenrangú ellenfele ellen. Noha egyre összeszokottabb csapat benyomását kelti a Lövőre, az Altatás is hétről-hétre egyre jobban játszik, és felugrott a második helyre a tabellán.

Rotonda–Párosláb United 4–1

Gólszerzők: Varga 3, Déri, illetve Berkes.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat nyílt, gólratörő játékot játszott. Helyenként kemény összecsapások is kísérték a találkozót, de nem volt kirívó szabálytalanság, szövegelés miatt akadtak kiállítások. Támadásban egyértelműen hatékonyabb volt a Rotonda, és összességében megérdemelten nyert.