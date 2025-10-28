október 28., kedd

Kosárlabda

50 perce

Gőzerő az van, center meg nincs a kaposvári kosárlabdásoknál

Címkék#kanadai#próbajátékos#Kometa-KVGY Kaposvári KK#centerposzt#klub#közlemény

A klub hivatalos közleményben úgy fogalmazott, hogy a centerkérdés megoldásán gőzerővel dolgozik. Kanadai próbajátékos is járt a Kaposvári KK-nál, de a szerződés végül nem jött létre.

Nagy Domokos

Kaposváron hetek óta központi téma a szurkolók körében, hogy ki érkezhet a Kometa-KVGY Kaposvári KK centerposztjára, miután a klub szerződést bontott Jadyn Parkerrel. A légiós mindössze három mérkőzésen kapott lehetőséget Braniszlav Dzunics vezetőedzőtől, és legjobb teljesítményét a Szolnok ellen nyújtotta, akkor három ponttal zárt.

Ki érkezik magas posztra a Kaposvári KK-hoz?
Hetek óta gondban van magas poszton a Kometa-KVGY Kaposvári KK Fotóillusztráció: MW

Ki érkezik magasposztra a Kometa-KVGY Kaposvári KK-hoz?

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy sérülés miatt hetek óta nem számíthatott a szakmai stáb Völgyi Marcell játékára sem, ami szintén éreztette hatását a magas posztokon. A tüzetes orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy a játékost meg kell műteni, így hosszabb ideig nem állhat Dzunics rendelkezésére.

– A centerkérdés megoldásán gőzerővel dolgozunk – fogalmazott a klub egy hivatalos közleményben a Honvéd elleni meccs előtt. Az azóta lejátszott három bajnoki mérkőzések – köztük két bravúros győzelem és a legutóbbi, Körmend elleni vereség – csak tovább erősítette, hogy a palánk alatti erősítés elengedhetetlen. A lepattanók terén érzékelhető hátrány ugyanis a csapat egyik legnagyobb gyenge pontja jelenleg.

Információink szerint a kaposváriak a közelmúltban már teszteltek is egy kanadai centert, aki illeszkedett volna a klub filozófiájába, és a stáb is kedvezően értékelte a próbajátékát. Úgy tudni azonban, hogy a játékos egészségügyi állapota miatt a felek végül nem jutottak dűlőre, így az átigazolás meghiúsult.

A Kometa-KVGY Kaposvári KK tehát továbbra is aktívan keresi azt az centert, aki stabilitást hozhat a festékbe.

Kerestük a klubot, de nem érkezett hivatalos válasz.

 

