Kosárlabda

54 perce

A jobb dobóhelyzetekre is szükség lesz, ha győzni akarnak Zalában a kaposvári kosarasok

Címkék#Völgyi Marcell#kosaras#Kaposvári KK

A Zalaegerszeg otthonába utazik pénteken a Kaposvári KK az NB I/A csoportos férfikosárlabda-bajnokság hatodik fordulójában. A ZTE a napokban jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontottak vezetőedzőjükkel, így a 18 órakor kezdődő mérkőzésen sajtóértesülések szerint Bencze Tamás szakmai igazgató, egykori játékos és vezetőedző ül le a kispadra.

A jobb dobóhelyzetekre is szükség lesz, ha győzni akarnak Zalában a kaposvári kosarasok

A somogyi alakulat számára az Fehérvári bravúros győzelmet követően a tartalékos a Körmend elleni vereség különösen fájó volt. Dzunics Braniszlav csapatára pénteken már idegenben vár újabb feladat. A Kaposvári KK a napokban osztotta meg, hogy Völgyi Marcell játékára nem számíthat még a klub, miután sérvet diagnosztizáltak a magasembernél, valamint a térdében elszakadt porcgyűrűt is meg kellett műteni. 

Kaposvári kk
Zalaegerszegen javítana mérlegén a Kaposvári KK. Fotó: Lang Róbert

Jó energiával játszott a Kaposvári KK, de javulni kell

A zalaegerszegi gárda 5 forduló után mindössze egy győzelemmel áll, ráadásul az elmúlt hétvégén nagyarányú, 115–76-os vereséget mért rájuk a Paks csapata, így az edzőváltás mellett döntött a zalai klub. A somogyiak legutóbbi mérkőzése után a vezetőedző úgy nyilatkozott, hogy csapata jó hangulatú felkészülés után jó energiával játszott, viszont Dzunics nem volt elégedett a dobások minőségével. Így bizonyára ezen is dolgoztak a kaposváriak a pénteki összecsapás előtt.

 

