A jobb dobóhelyzetekre is szükség lesz, ha győzni akarnak Zalában a kaposvári kosarasok

A somogyi alakulat számára az Fehérvári bravúros győzelmet követően a tartalékos a Körmend elleni vereség különösen fájó volt. Dzunics Braniszlav csapatára pénteken már idegenben vár újabb feladat. A Kaposvári KK a napokban osztotta meg, hogy Völgyi Marcell játékára nem számíthat még a klub, miután sérvet diagnosztizáltak a magasembernél, valamint a térdében elszakadt porcgyűrűt is meg kellett műteni.

Zalaegerszegen javítana mérlegén a Kaposvári KK. Fotó: Lang Róbert

Jó energiával játszott a Kaposvári KK, de javulni kell

A zalaegerszegi gárda 5 forduló után mindössze egy győzelemmel áll, ráadásul az elmúlt hétvégén nagyarányú, 115–76-os vereséget mért rájuk a Paks csapata, így az edzőváltás mellett döntött a zalai klub. A somogyiak legutóbbi mérkőzése után a vezetőedző úgy nyilatkozott, hogy csapata jó hangulatú felkészülés után jó energiával játszott, viszont Dzunics nem volt elégedett a dobások minőségével. Így bizonyára ezen is dolgoztak a kaposváriak a pénteki összecsapás előtt.