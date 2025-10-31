1 órája
Zalai blokkpartin született meg a kaposvári győzelem
A kaposvári kosarasok az NB I./A csoport hatodik fordulójában Zalaegerszegre utaztak pénteken. A Kaposvári KK az ideiglenes edzővel kiálló zalaiak ellen az utolsó negyedben blokkolt dobásokkal törte meg a ZTE lendületét és nyerte meg a meccset.
A Kaposvári KK keretéből hiányzott betegség miatt Rosics Uros és Buzás Bence, valamint sérülés miatt Völgyi Marcell és Puska Bence.
Az első percekben Wilson vezérletével tett szert vezetésre a somogyi csapat. 5–9 is volt az állás közel 5 perc játék után ám egy eladott kaposvári labda után zárkóztak a zalaiak. A lepattanókkal továbbra is hadilábon álló zöld-fehér második szándékból kaptak újabb kosarat, amivel már 10–9-re a ZTE vezetett. Az első negyed utolsó két percére Filipovity Péter nehéz közelijével zárkóztak a vendégek, ám erre faultos kosárral válaszolt a Zalaegerszeg 17–13-nál. Az első etapot 4 pontos hátránnyal zárta a Kaposvár.
Trammell és Filipovity remek 2-2 elleni játéka egy üres triplát eredményezett az amerikai irányítónak. Rögtön utána Filipovity mehetett ziccerig, amivel már vezetett is Dzunics csapata. Ez adott lendületet a somogyiaknak, akik 3–9-es mutatóval zárták a játékrészt első 3 percét. Paár Márk első triplájával növelte előnyét a Kaposvári KK 29–35-nél. Mylik Wilson kinti dobásával tartotta a különbséget az olykor pontatlan somogyi játék ellenére is. Filipovity közelije után pedig időt is kért a ZTE 8 pontos hátránynál. Még a nagyszünet előtt Hunter 8 egymás utáni pontjával lopta magát közelebb a zalai gárda 44–48-ra.
A fordulás után Wilson remek hátmögötti passzal hozta kihagyhatatlan helyzetbe Filipovity Péter, így 46–50-re módosult az állás. Sok kosarat nem hoztak a harmadik negyed első percei egyik oldalon sem. Trammell remek labdát adott a sarokból bevágó Paárnak, aki könnyű kosarat dobhatott a gyűrű alól, így maradt a kétlabdás különbség a negyed utolsó négy percére. Trammell hatalmas blokkja után a másik oldalon fejezhette be egy nehéz ziccerrel az akciót, 58–63-nál. Ez plusz energiát adott a csapatnak. Paár Márk egy triplával folytatta, majd Tarján is kiosztott egy sapkát. Tartotta magát így is a ZTE. Kis Raul dudaszó előtti hármasával is csak 8 pont volt a vendégek előnye.
Kilencszer is blokkolt a Kaposvári KK, így tudták megtörni a hazaiakat
65–69-nél még úgy tűnt továbbra sem tudja lerázni a hazaiakat a Kaposvár, ám Wilson ziccere és Walker kinti dobása után gyorsan 65–74 lett az állás, így 8 perccel a vége előtt érkezett a zalai időkérés. Az újabb somogyi sapkát Wilson jegyezte, az indítás után pedig ő is fejezete be faultos ziccerrel az akciót. A blokkpartit Szőke folytatta, aki Takács Milán ziccerét küldte kis túlzással a lelátóra. A Kaposvár tudta kamatoztatni a remek védekezést így az utolsó 5 perc 67–83-as állás mellett kezdődött. Itt már sok kérdés nem maradt, a hazaiak testbeszéde sem árulkodott nagy fordításról. Centerhiány ide, vagy oda 9 blokkal zárta a somogyi alakulat a győztes meccset.
Zalakerámia ZTE KK–Kometa-KVGY Kaposvári KK 83–90 (20–16, 24–32, 17–21, 22–21)
Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok, V.: Cziffra Cs., Minár L., Horváth Cs.
- Zalakerámia ZTE KK: Hunter 17/6, Takács M. 6/6, Hellems 11/9, Varence 14, Tóth Á. 3. Csere: Johnson 25/9, Scherer B., Kucsora Cs. 3/3, Mokánszki M., Szalay D. 4.
Megbízott vezetőedző: Bencze Tamás. Edző: Baki Gergely.
- Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell 20/6, Wilson 16/3, Szőke Bálint 2, Walker 12/6, Kis R. 6/6. Csere: Tarján I. 2, Paár M. 12/6, Filipovity P. 19/3, Simon B. 1.
Vezetőedző: Dzunics Braniszlav. Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.