Zalai blokkpartin született meg a kaposvári győzelem

A Kaposvári KK keretéből hiányzott betegség miatt Rosics Uros és Buzás Bence, valamint sérülés miatt Völgyi Marcell és Puska Bence.

A Kaposvári KK ezúttal rövidebb paddal lépett pályára, Rosics Uros is hiányzott. Fotóillusztráció: Lang Róbert

Az első percekben Wilson vezérletével tett szert vezetésre a somogyi csapat. 5–9 is volt az állás közel 5 perc játék után ám egy eladott kaposvári labda után zárkóztak a zalaiak. A lepattanókkal továbbra is hadilábon álló zöld-fehér második szándékból kaptak újabb kosarat, amivel már 10–9-re a ZTE vezetett. Az első negyed utolsó két percére Filipovity Péter nehéz közelijével zárkóztak a vendégek, ám erre faultos kosárral válaszolt a Zalaegerszeg 17–13-nál. Az első etapot 4 pontos hátránnyal zárta a Kaposvár.

Trammell és Filipovity remek 2-2 elleni játéka egy üres triplát eredményezett az amerikai irányítónak. Rögtön utána Filipovity mehetett ziccerig, amivel már vezetett is Dzunics csapata. Ez adott lendületet a somogyiaknak, akik 3–9-es mutatóval zárták a játékrészt első 3 percét. Paár Márk első triplájával növelte előnyét a Kaposvári KK 29–35-nél. Mylik Wilson kinti dobásával tartotta a különbséget az olykor pontatlan somogyi játék ellenére is. Filipovity közelije után pedig időt is kért a ZTE 8 pontos hátránynál. Még a nagyszünet előtt Hunter 8 egymás utáni pontjával lopta magát közelebb a zalai gárda 44–48-ra.

A fordulás után Wilson remek hátmögötti passzal hozta kihagyhatatlan helyzetbe Filipovity Péter, így 46–50-re módosult az állás. Sok kosarat nem hoztak a harmadik negyed első percei egyik oldalon sem. Trammell remek labdát adott a sarokból bevágó Paárnak, aki könnyű kosarat dobhatott a gyűrű alól, így maradt a kétlabdás különbség a negyed utolsó négy percére. Trammell hatalmas blokkja után a másik oldalon fejezhette be egy nehéz ziccerrel az akciót, 58–63-nál. Ez plusz energiát adott a csapatnak. Paár Márk egy triplával folytatta, majd Tarján is kiosztott egy sapkát. Tartotta magát így is a ZTE. Kis Raul dudaszó előtti hármasával is csak 8 pont volt a vendégek előnye.

Kilencszer is blokkolt a Kaposvári KK, így tudták megtörni a hazaiakat

65–69-nél még úgy tűnt továbbra sem tudja lerázni a hazaiakat a Kaposvár, ám Wilson ziccere és Walker kinti dobása után gyorsan 65–74 lett az állás, így 8 perccel a vége előtt érkezett a zalai időkérés. Az újabb somogyi sapkát Wilson jegyezte, az indítás után pedig ő is fejezete be faultos ziccerrel az akciót. A blokkpartit Szőke folytatta, aki Takács Milán ziccerét küldte kis túlzással a lelátóra. A Kaposvár tudta kamatoztatni a remek védekezést így az utolsó 5 perc 67–83-as állás mellett kezdődött. Itt már sok kérdés nem maradt, a hazaiak testbeszéde sem árulkodott nagy fordításról. Centerhiány ide, vagy oda 9 blokkal zárta a somogyi alakulat a győztes meccset.