Bravúr kell a hazai nyitányon a bajnoki ezüstérmes ellen

Két idegenbeli összecsapás után immár hazai környezetben léphet pályára a somogyi alakulat. A sorsolás szerint ugyan később (csak a hetedik fordulóban) lett volna ez a találkozó, ám a szombathelyiek nemzetközi kupaprogramja miatt – a vasiak kérésére – előrébb hozták a meccset. A kaposvári kosárlabda-csapat pedig ennél erősebb bajnoki kezdést aligha tudott volna „intézni” magának. A nyitó körben már összecsaptak a címvédő Szolnokkal, ezúttal pedig az ezüstérmes következik. Nagy próbatétel előtt áll tehát az újonc.

Újabb nagy feladat vár Dzunics Braniszlav vezetőedző csapatára. A Kometa-KVGY Kaposvári kosárlabda Klub első hazai meccsére készül Fotó: delfinek.hu

A bajnoki ezüstérmes ellen nyitja a hazai meccsek sorát a kaposvári kosárlabdacsapat

A szombathelyiek évek óta a bajnoki élvonalban szerepelnek, egységes magyar maggal. A Perl Zoltán, Váradi Benedek, Keller Ákos alkotta trió már régóta együtt szerepel. Nagyot nyertek Tanoh Dez Andrással is, aki a védekezésben nyújtott kiemelkedőt az első két összecsapáson. A szombathelyiek talán a vártnál kicsit nehezebben, de mindkét eddigi meccsüket megnyerték. Az első fordulóban Oroszlányban tudtak nyerni egy küzdelmes találkozón. A 83–79-es végeredménnyel záruló összecsapáson már az első negyedben 36 pontot szerzett Milos Konakov vezetőedző csapata, igaz később le is adták megszerzett előnyüket. A második fordulóban szintén idegenbe látogattak Perlék. A Kecskemét otthonában is harminc pont feletti első negyedet produkáltak és szinte végig vezettek a vasiak. Ugyanakkor a kecskemétiek is vissza tudtak jönni a meccsbe és 72–72-nél egyenlítettek is. A végjáték ugyanakkor ezúttal is a Falconak sikerült jobban.

Már a kezdésnél teljes koncentráció kell tehát a kaposváriaktól, ha szoros eredményt szeretnének kicsikarni a szombathelyiekkel szemben. A magas poszton sokkal intenzívebb játék szükséges, hiszen az ellenfélnek engedélyezett támadó lepattanókkal folyamatosan előnyhöz juttatták az aktuális vetélytársat a somogyiak.

A nagy érdeklődéssel várt találkozót szerdán 18 órakor rendezik a Kaposvár Arénában. Az U21-es csapatok 15 órakor csapnak össze.