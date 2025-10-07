október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

16 perce

Bravúr kell a hazai nyitányon a bajnoki ezüstérmes ellen

Címkék#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#pontvadászat#kosárlabdacsapat#bajnoki#ezüstérmes#kaposvári kosárlabda#Dzunics Braniszlav#NB I

Hazai pályán is bemutatkoznak az NB I./A csoportos férfikosárlabda bajnokságban a somogyiak. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapatára újabb nehéz csata vár a harmadik fordulóban, hiszen a legutóbbi bajnoki pontvadászat ezüstérmese, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely együttese látogat a vármegyeszékhelyre.

Kun Zoltán

Két idegenbeli összecsapás után immár hazai környezetben léphet pályára a somogyi alakulat. A sorsolás szerint ugyan később (csak a hetedik fordulóban) lett volna ez a találkozó, ám a szombathelyiek nemzetközi kupaprogramja miatt – a vasiak kérésére – előrébb hozták a meccset. A kaposvári kosárlabda-csapat pedig ennél erősebb bajnoki kezdést aligha tudott volna „intézni” magának. A nyitó körben már összecsaptak a címvédő Szolnokkal, ezúttal pedig az ezüstérmes következik.  Nagy próbatétel előtt áll tehát az újonc.

kaposvári kosárlabda
Újabb nagy feladat vár Dzunics Braniszlav vezetőedző csapatára. A Kometa-KVGY Kaposvári kosárlabda Klub első hazai meccsére készül Fotó: delfinek.hu 

A bajnoki ezüstérmes ellen nyitja a hazai meccsek sorát a kaposvári kosárlabdacsapat

 A szombathelyiek évek óta a bajnoki élvonalban szerepelnek, egységes magyar maggal. A Perl Zoltán, Váradi Benedek, Keller Ákos alkotta trió már régóta együtt szerepel. Nagyot nyertek Tanoh Dez Andrással is, aki a védekezésben nyújtott kiemelkedőt az első két összecsapáson. A szombathelyiek talán a vártnál kicsit nehezebben, de mindkét eddigi meccsüket megnyerték. Az első fordulóban Oroszlányban tudtak nyerni egy küzdelmes találkozón. A 83–79-es végeredménnyel záruló összecsapáson már az első negyedben 36 pontot szerzett Milos Konakov vezetőedző csapata, igaz később le is adták megszerzett előnyüket. A második fordulóban szintén idegenbe látogattak Perlék. A Kecskemét otthonában is harminc pont feletti első negyedet produkáltak és szinte végig vezettek a vasiak. Ugyanakkor a kecskemétiek is vissza tudtak jönni a meccsbe és 72–72-nél egyenlítettek is. A végjáték ugyanakkor ezúttal is a Falconak sikerült jobban.  
Már a kezdésnél teljes koncentráció kell tehát a kaposváriaktól, ha szoros eredményt szeretnének kicsikarni a szombathelyiekkel szemben. A magas poszton sokkal intenzívebb játék szükséges, hiszen az ellenfélnek engedélyezett támadó lepattanókkal folyamatosan előnyhöz juttatták az aktuális vetélytársat a somogyiak.

A nagy érdeklődéssel várt találkozót szerdán 18 órakor rendezik a Kaposvár Arénában. Az U21-es csapatok 15 órakor csapnak össze.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu