Kiélezett csatát vesztettek a kaposvári kosárlabdázók az ezüstérmes ellen

A találkozó előtti hivatalos tájékoztatóból derült ki, hogy az amerikai Jadyn Parker már „nem áll a kaposvári szakmai vezetés rendelkezésére”. A döntés nem meglepő, különösen annak tudatában, hogy a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub centere az első két mérkőzésen 1,5 pontot átlagolt 17 százalékos mezőnyszázalékkal. Védekezése sem volt acélos, így nem csoda, hogy lecserélik a kaposváriak. A sérültek közül Szőke Bálint felépült, így elfoglalhatta helyét a csapatban. Völgyi Marcell, Gáspár Benedek és Nagy Barnabás visszatérésére azonban még várni kell. A vendégeknél Keller Ákos hiányzott betegség miatt.

A találkozó egyperces gyászszünettel kezdődött. A kaposvári klub egykori játékosára, Fonai Richárdra emlékeztek.

Élvezetes, jó meccset vívtak a felek. A kaposvári kosárlabda-csapat egy évnyi kihagyás után játszhatott újra élvonalbeli meccset az arénában Fotók: Lang Róbert

A távozó Parker nélkül állt fel a kaposvári kosárlabda-csapat

Az amerikai Walker pontjaival rajtolt a somogyi alakulat, de Tanoh Dez triplájával már a vendégek vezettek. Több labdát is eladtak a kaposváriak, a szombathelyiek pedig rendre pontokkal büntették a figyelmetlenséget. A magassági fölényt kegyetlen hatékonysággal használták ki a vendégek a palánkok alatt, így Dzunicsnak 8–20-nál már időt kellett kérni a hetedik percben. A negyed végjátékában pár szép védekezés nyomán faragtak a különbségen a somogyiak. Wilson tripla vezette fel a folytatást, és Walker sem maradt le tőle. Szőke harcossága 32–34-nél pedig már időkérést kényszerített ki Milos Konakovnál. A 14. percben Trammell duplája a vezetést jelentette 37–36-nál, ám az ismét több hibát vétő hazaiak, újra hátrányba kerültek. Egy szerzett labdával Wojczik zsákolt óriásit, ám Buzás triplája újra közelebb hozta a Kometát.

A szünet után kissé beragadt a támadásait elrontó Kometa, így 7–2-es szakasszak lépett meg a Falco. A legjobbkor jött Wilson triplája, ám Novakovic és Tanoh Dez is hasonlóképp válaszolt. Az utolsó negyed 64–69-es eredménynél kezdődött. A hazai együttes próbált még közelebb férkőzni, küzdött az egyenlítésért, ám a kihagyott büntetők miatt ez csak nem akart sikerülni. Óriási izgalmakat ígért az utolsó öt perc, Konakov újabb időkérésénél 76–77 állt az eredményjelzőn. Filipovity duplája hozta meg az újabb fordulatot, a szurkolók által űzött kaposváriak pedig óriási lelkesedéssel kosárlabdáztak. Elég volt azonban két újabb hiba és Perl révén már ismét a Falco tartott előrébb. A végjátékban Perl és Tanoh Dez tett sokat azért, hogy az elmúlt szezon ezüstérmese, ha nehezen is, de valóra váltsa a papírformát a Kaposvár Arénában.

NB I./A csoportos Férfikosárlabda-bajnokság - harmadik forduló:

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 83–90 (22–28, 27–23, 15–18, 19–21)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1200 néző. Vezette: Kapitány Gellért, Nyilas István, Téczely Roland.

Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub: Trammell (11/3), Szőke Bálint (4), Paár M. (5/3), Kis R. (-), Walker (20/6). Csere: Wilson (19/9), Filipovity P. (13), Buzás (6/6), Simon B. (-), Tarján I. (5/4), Rosics U. (-), Puska B. (-). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Váradi (6/3), Tanoh Dez (26/12), Wójczik (11/3), Whelan (3/3), Belo (18). Csere: Novakovics (9/3), Jovanovics (2), Perl (15/3). Vezetőedző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–6, 7. perc: 8–20, 13. perc: 32–34, 17. perc: 39–43 23. perc: 51–58, 27. perc: 56–64, 32. perc: 66–72, 37. perc: 79–81.