Szenzációs győzelem Székesfehérváron: legyőzte az Albát a Kaposvár
Bravúros győzelmet szerzett az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság negyedik fordulójában a somogyi alakulat. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese az eddig egy vereséggel álló Alba Fehérvár otthonában aratott diadalt egy több mint két órán át zajló mérkőzésen.
A hazaiak a paksi vereség, a vendégek a Honvéd legyőzése után léptek pályára a negyedik fordulóban. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klubhoz egyelőre nem csatlakozott még a távozó amerikai Parker utóda.
Remekül dobta a triplákat a kaposvári kosárlabda-csapat
Kis Raul és Walker remek tripláival indult a meccs, de Bigelow hármasával már a hazaiak vezettek. Nem hagyta magát a somogyi alakulat, Tarján triplájával újra a vendégek tartottak előrébb. Filipovity ziccere pedig már időkérésre sarkallta Lluis Riera vezetőedzőt. Joseph sportszerűtlen hibája után Buzás duplája jelentette a tíz pont feletti különbséget a kaposváriak javára. Vojvoda passzát Bigelow zsákolta látványos mozdulattal, de a negyedet ezzel együtt is a somogyiak nyerték. A folytatásban Filipovity agilis játéka kamatozott a vendégeknek, akik azért a palánkok alatt komoly hátrányban voltak. Ezért is próbálkoztak előszeretettel triplákkal. Amíg jó százalékkal mentek ezek a távoli dobások hiába volt óriási fölényben centerben az Alba. Vojvoda kapott technikait reklamálásért, a somogyiak pedig tartották a tíz pontnyi előnyüket. A negyed végjátékában aztán kihasználta a kaposváriak hibáit az Alba és kettő perc alatt egy 14–0-ás (!!!) rohammal egy pontra zárkóztak fel.
Bigelow triplájával már újra a hazaiak vezettek, a pozíciós játékban jobb Alba pedig őrizte előnyét. Egyre több hibát vétettek a somogyiak, nem tudták megismételni az első két negyed első felében mutatott remek színvonalú játékát. Sorra vesztették el a labdákat a kaposváriak, Vojvodáék pedig rendre pontokkal büntették ezt.
Nem adták fel a kaposváriak, akik a negyedik negyedet remekül kezdve 90–98-ig jöttek fel. Újabb triplákkal fordult a kocka a vendégek javára, Trammell pontjaival a 100-at is elkerülte a Kometa. Paár biztos kézzel értékesítette helyzeteit, de az utolsó fél percben Pongó triplája visszahozta az Alba reményeit 108–113-nál, Trammell lezárta a meccset és így megérdemelten nyert a tizenöt triplát szerző – az utolsó negyedben 40 (!!!) pontot szerző – Kometa-KVGY Kaposvári KK.
- NB I/A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alapszakasz, 4. forduló:
Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK 110–117 (24–29, 33–29, 29–19, 24–40)
Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1400 néző. Vezette: Földházi Tamás Péter, Győrffy Pál Attila, Lengyel Ádám József.
Alba Fehérvár: Pongó M. (21/6), Takács M. (4), Stuckman (13/6), Omenaka (8), Bigelow (15/6). Csere: Vojvoda D. (22/3), Philore (18), Joseph (3/3), Németh A. (2), Filipovic (4). Vezetőedző: Lluis Riera.
Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub: Trammell (23/6), Szőke Bálint (5/3), Rosics (8/6), Kis R. (6/6), Walker (13/9). Csere: Wilson (22/12), Filipovity P. (16), Paár M. (16), Buzás (5), Simon B. (-), Tarján I. (3/3), Puska (-). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.
Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–6, 7. perc: 12–19, 12. perc: 31–39, 17. perc: 43–58, 23. perc: 66–63, 27. perc: 81–70, 32. perc: 90–86, 37. perc: 98–102
Kipontozódott: Omenaka (a 35. percben), Pongó M. (a 40. percben).
- Az U21-es mérkőzésen:
Alba Fehérvár U21–Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 106–84 (26–19, 35–21, 25–14, 20–30)
Alba Regia Sportcsarnok. Vezette: Mezei Tibor, Kovács Karina Erzsébet, Polyák Adrián.
Kometa-KVGY Kaposvári KK U21: Látrányi (-), Simon B. (25/12), Bakai (14), Halmai Zs. (16/6), Schlichter (8). Csere: Sághy (4), Czeibert (6), Gálos (5), Fehér B. (2), Kreka (4). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.
Az Alba Fehérvár legjobb dobói: Szabó L. 23., Simon D. 19/3, Párkányi 16/6, Osztoics 13, Márton 12/3.