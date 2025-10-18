Szenzációs győzelem Székesfehérváron: legyőzte az Albát a Kaposvár

A hazaiak a paksi vereség, a vendégek a Honvéd legyőzése után léptek pályára a negyedik fordulóban. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klubhoz egyelőre nem csatlakozott még a távozó amerikai Parker utóda.

Bravúrosan szerepeltek a vendégek. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese az Alba otthonában nyert. Fotóillusztráció: Lang Róbert

Remekül dobta a triplákat a kaposvári kosárlabda-csapat

Kis Raul és Walker remek tripláival indult a meccs, de Bigelow hármasával már a hazaiak vezettek. Nem hagyta magát a somogyi alakulat, Tarján triplájával újra a vendégek tartottak előrébb. Filipovity ziccere pedig már időkérésre sarkallta Lluis Riera vezetőedzőt. Joseph sportszerűtlen hibája után Buzás duplája jelentette a tíz pont feletti különbséget a kaposváriak javára. Vojvoda passzát Bigelow zsákolta látványos mozdulattal, de a negyedet ezzel együtt is a somogyiak nyerték. A folytatásban Filipovity agilis játéka kamatozott a vendégeknek, akik azért a palánkok alatt komoly hátrányban voltak. Ezért is próbálkoztak előszeretettel triplákkal. Amíg jó százalékkal mentek ezek a távoli dobások hiába volt óriási fölényben centerben az Alba. Vojvoda kapott technikait reklamálásért, a somogyiak pedig tartották a tíz pontnyi előnyüket. A negyed végjátékában aztán kihasználta a kaposváriak hibáit az Alba és kettő perc alatt egy 14–0-ás (!!!) rohammal egy pontra zárkóztak fel.

Bigelow triplájával már újra a hazaiak vezettek, a pozíciós játékban jobb Alba pedig őrizte előnyét. Egyre több hibát vétettek a somogyiak, nem tudták megismételni az első két negyed első felében mutatott remek színvonalú játékát. Sorra vesztették el a labdákat a kaposváriak, Vojvodáék pedig rendre pontokkal büntették ezt.

Nem adták fel a kaposváriak, akik a negyedik negyedet remekül kezdve 90–98-ig jöttek fel. Újabb triplákkal fordult a kocka a vendégek javára, Trammell pontjaival a 100-at is elkerülte a Kometa. Paár biztos kézzel értékesítette helyzeteit, de az utolsó fél percben Pongó triplája visszahozta az Alba reményeit 108–113-nál, Trammell lezárta a meccset és így megérdemelten nyert a tizenöt triplát szerző – az utolsó negyedben 40 (!!!) pontot szerző – Kometa-KVGY Kaposvári KK.

NB I/A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alapszakasz, 4. forduló:

Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK 110–117 (24–29, 33–29, 29–19, 24–40)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1400 néző. Vezette: Földházi Tamás Péter, Győrffy Pál Attila, Lengyel Ádám József.