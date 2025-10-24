Rangadóra készülnek a kaposvári kosárlabdázók a Körmend ellen

Az első hazai találkozóját megnyerte a somogyi együttes a Honvéd ellen, és Dzunics Braniszlav vezetőedző gárdája hasonlóra készül a szombati összecsapáson is. A Kometa‑KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub számára fontos tényező lesz a stabilitás, hiszen például legutóbb az Alba Fehérvár otthonában bravúrosan megnyert meccsen is két perc alatt produkáltak egy 14–0-ás leolvadást. A pozitív tényező az, hogy ezek után idegenben is fordítani tudtak, amikor az előzőleg esélyesebbnek tartott ellenfél újra vezetéshez jutott.

Nehéz meccsre számíthat Dzunics Braniszlav együttese. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub az Egis Körmendet fogadja

Fotó: Lang Róbert

Rangadóra készül a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese

Az Egis Körmend egy győzelemmel és három vereséggel áll a bajnoki tabellán. Az első fordulóban az NKA Universitas Pécstől kaptak ki, mégpedig hazai pályán. Ezt követően a Sopron KC is elvitte a pontokat a vasi városból. Debrecenben sem tudtak javítani a piros-feketék. Érthetően nagy volt az elégedetlenség a körmendieknél. Ennek ékes bizonyítéka, hogy az első három forduló után közös megegyezéssel szerződést bontottak a szlovén Teo Hojc vezetőedzővel. A megbízottként az a Kocsis Tamás lett a vezetőedző, aki már korábban is ült a körmendiek kispadján elsőszámú szakmai vezetőként. Beugrása jól sikerült, hiszen az Egis Körmend legutóbb megszerezte első győzelmét az Atomerőmű SE ellen. Hír még, hogy vasiak egyik légiósa, az amerikai Chuba Ohams egészségügyi okokra hivatkozva elköszönt a klubtól.

– Az előző két összecsapásunkon jobban szedtük a lepattanókat és a védekezésünk is hamarabb visszarendeződött, s a támadásban összeszedettek voltunk, mint az első három fordulóban – fogalmazott Paár Márk a kaposváriak honlapjának. – A Körmend ellen is nyerni szeretnénk szombaton, s ehhez az kell, hogy a fentebb említett dolgok ismét összeálljanak. Illetve nagy szükségünk lesz a szurkolóink segítségére is, ezért azt kérném tőlük, hogy minél többen jöjjenek ki és buzdítsanak minket.

Szombaton délután tehát érdemes kilátogatni a Kaposvár Arénába, hiszen izgalmas és fordulatos mérkőzésre van kilátás. Az ötödik forduló mérkőzése szombaton, 15.15 órától kezdődik a Kaposvár Arénában. A találkozót a Duna World (M4Sport+) élőben közvetíti.