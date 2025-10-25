A körmendiek ünnepelhettek az arénában

A két legutóbb nyertes együttes csapott össze szombaton délután a Kaposvár Arénában. Az élvonal ötödik fordulójában a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata a második hazai meccsét vívhatta.

Több, mint 50 pontot értek el az első félidőben a hazaiak. A kaposvári kosárlabda-csapat ennek ellenére kikapott az arénában Fotó: Lang Róbert

Legyőzte a Körmend a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttesét

A somogyiaknál még nem sikerült pótolni a centerposztról távozó Jadyn Parkert, a vasiak pedig épp a találkozó napján jelentették be, hogy a jövő héten már ismét teljessé válik a keretük. A Körmendhez csatlakozik a centerposztra érkező Andrew Smith (ex-Alba Fehérvár), valamint CJ Kelly is. Ők azonban a kaposváriak elleni összecsapáson még nem voltak ott. A csonkább csapat ellen ugyanakkor nem mehetett biztosra a somogyi alakulat, hiszen a Körmend legutóbb az ASE gárdáját verte, a kaposváriak pedig a csupán hat emberrel játszó Szegedet nem tudták legyőzni.

Walker óriási zsákolásával nyitottak a somogyiak, de a hazai hibák után hamar fordítottak a sérült Durázit nélkülöző vendégek. Sok volt az eladott labda a somogyiaknál, a volt kaposvári Ivosev révén pedig már 5–12 volt az eredmény. A remeklő Filipovity és Rosics pontjai jókor jöttek, Wilson pedig már 15–15-re egyenlített. A negyed végjátékában is fej-fej mellett haladtak a csapatok, de Frenecz utolsó pillanatban dobott triplájával lett 26–27. A 14. percben Wilson tripla jelentette az újabb hazai előnyt 36–33-nál, Trammell tíz pontjával és Walker két büntetőjével pedig 58–51-el zárták a félidőt kaposváriak. A nagyszünet után Avery öt pontja hozott a körmedi konyhára, de Filipovity rendre gondoskodott a somogyi pontokról. Ezzel együtt sem tudott elszakadni ellenfelétől a Kaposvár, amely támadásban sokkal gyengébb volt a korábbiaknál. Fordított is a Moore vezette Körmend. Az utolsó negyed 73–77-el kezdődött, a 20 pont fölé jutó Filipovity pedig megkezdte a hátrány ledolgozását. Ez azért nem sikerült, mert Ivosevet nem tudták semlegesíteni a lepattanócsatát is nagyon elvesztő hazaiak. Wilson 2+1-es akcióval fújt riadót, aztán ő ívelte fel azt a labdát, melyet Walker óriási erővel húzott be a gyűrűbe a levegőben úszva. Azonnal időt kért Kocsis Tamás, mert 86–86-nál eltűnt csapata hét pontos előnye. Jót is tett a vendégeknek a pihenő, mert újra elléptek a somogyiaktól. A végjáték aztán mmár megnyugtató körmendi előnnyel kezdődött. A hazaiaknál a fáradhatatlan Filipovity próbálta tartani a lépést, de Ivosev révén nem csak a száz pontot érte el a Körmend, hanem a meccset is megnyerte. Fájó hazai kudarccal folytatódott tehát a bajnokság a somogyiak számára.

NB I./A csoportos Férfikosárlabda-bajnokság - ötödik forduló:

Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend 95–106 (26–27, 32–24, 15–26, 22–29)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1200 néző. Vezette: Mészáros Balázs, Goda László, Németh Patrik.

Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub: Trammell (20/6), Szőke Bálint (3), Simon B. (3/3), Kis R. (3/3), Walker (14). Csere: Paár M. (9/3), Wilson (15/3), Filipovity P. (22/3), Tarján I. (-), Rosics U. (6/6), Puska B. (-). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Egis Körmend: Moore (26/9), Hansen (9), Kiss B. (6), Avery (22/9), Ivosev (22). Csere: Ferencz (18/12), Kiss M. (3/3), Herczeg (-). Megbízott edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–7, 7. perc: 11–15, 12. perc: 29–31, 17. perc: 41–41, 23. perc: 62–60, 27. perc: 66–71, 32. perc: 77–81, 37. perc: 88–92.

