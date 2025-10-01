Jobb lepattanózás kell Szegeden a győzelemhez

A látottak alapján nehéz lesz megakadályozni a remekül rajtoló szegedieket a győzelem elérésében. Még akkor is, ha a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata a felkészülés során már legyőzte egyszer a Tisza-partiakat. Az Orosz László Emléktornán 97–82-es somogyi diadal született, ám ebből nagyon messzemenő következtetés a szegediek már említett paksi bajnoki találkozója miatt sem szabad levonni.

Rosics Uros (balra) is nagy csatát vár Szegeden. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub a felkészülés során már megverte a Tisza-partiakat Fotó: MKOSZ

Szegeden vendégszerepel a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub

A vereség ellenére nem sikerült rosszul a kaposváriak Szolnok elleni nyitómeccse. A sérült Szőkét és Völgyit is nélkülöző Kometa végig partiban volt ellenfelével és az utolsó pillanatig nyílttá tette a csatát. Kicsit nagyobb összpontosítással a hosszabbítást mindenképp kiharcolhatták volna a vendégek.

A csapat játékában persze voltak hibák is. Elsősorban a magas poszton jelentkeztek hiányosságok. A lepattanók terén a Szolnok sokkal jobban teljesített, ráadásul rengeteg támadó oldali esélyt is teremtettek ezzel. Ebben mindenképp javulni kell ahhoz, hogy a Kometa Szegeden is szoros csatára tudja kényszeríteni a hazaiakat.

– Nagyon jó mérkőzés volt, a bajnok ellen játszottunk és tudtuk, hogy nagyon jó csapatról van szó – vélekedett a szolnoki összecsapás utáni sajtótájékoztatón Wilson Mylik Deonce, a kaposváriak játékosa. – Jól kezdtük a meccset, később, amikor tíz pontos hátrányba kerültünk akkor sem adtuk fel, visszajöttünk, de végül nem sikerült. a győzelem vagy a hosszabbítás Nagyon kevés lepattanót szedtük és több tiszta dobóhelyzetet is elhibáztunk, ez volt a vereségünk oka.

– Végig versenyben voltunk a bajnokkal, de sajnos a lepattanócsatát fölényesen megnyerték – mondta a találkozóról Rosics Uros a kaposvári csapat honlapjának. – A Szegedet már legyőztük a hazai rendezésű Orosz László Emléktornán, de idegenben sokkal nehezebb mérkőzés vár ránk, azaz keményebb küzdelemre számítok. Fizikálisan és mentálisan is maximálisan fel kell készülnünk, s negyven percen keresztül koncentráltan kell játszanunk.