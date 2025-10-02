Végig futott az eredmény után a Szegeden vesztő kaposvári kosárlabda-csapat

A szegediek nem a legjobb előjelekkel készülhettek, hiszen kulcsjátékosaik közül sem Drenovac, sem pedig Zsiros nem állhatott Simándi Árpád vezetőedző rendelkezésére. Ennek ellenére remekül kezdtek a hazaiak, 8–2-ig léptek el, az álmosan kezdő kaposvári kosárlabdacsapattal szemben.

Nem ment a dobás a vendégeknek az első félidőben. A kaposvári kosárlabda-csapat folyamatosan hátrányban játszott Fotó: delfinek.hu

Gyengén játszott az első félidőben a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata

A következő néhány percben is akadozott a támadójáték, egymás után maradtak ki a lehetőségek, 9 és fél perc alatt csak 6 pontot értek el a vendégek. A folytatásban is rengeteg volt az elhibázott dobás, tíz triplakísérletből egyetlen egy sem volt sikeres...

Nagyon gyenge színvonalú volt a meccs, borzasztó százalékkal dobott mindkét csapat. A Szeged ezzel együtt állandósította korábban szerzett tíz pontos előnyét, sőt Records nagy zsákolásával még növelte is azt. Cseh Botondot nem tudták tartani a vendégek, nagy érdeme volt abban, hogy a félidő végén is a Szeged vezetett. A legnagyobb hátrány 18 pontos volt, ezt sikerült a kaposváriaknak tucatnyira csökkenteni a szünetig. A 22. percben Cseh Botond is megsérült, ez ha lehet még nehezebb helyzetbe hozta az alföldieket. Filipovity triplájával tíz pont alá került a Kometa, így 38–33-nál már Simándi Árpádnak kellett időt kérni. Cseh visszatérhetett, de ő sem tudta megakadályozni, hogy a gyors akciókat vezető vendégek két pontig felzárkózzanak. A záró szakaszra teljesen nyílt lett a találkozó. Cseh, Fortune és Vulikics azonban újabb triplákkal ismét a Szegedet juttatta előnyhöz. A sokat hibázó vendégek innen már nem tudtak fordítani, bár Trammell csakúgy mint legutóbb Szolnokon, ezúttal is az egyenlítésért dobhatott. A kísérlet most is kimaradt, így a kaposváriak második vereségüket szenvedték el a bajnokságban.