1 órája
Végig futott az eredmény után a Szegeden vesztő kaposvári kosárlabda-csapat
Nagy lehetőséget szalasztott el az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság második fordulójában az SZTE Szeged otthonában a somogyi alakulat. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese végig hátrányban játszva kapott ki a tartalékosabb hazaiaktól.
A szegediek nem a legjobb előjelekkel készülhettek, hiszen kulcsjátékosaik közül sem Drenovac, sem pedig Zsiros nem állhatott Simándi Árpád vezetőedző rendelkezésére. Ennek ellenére remekül kezdtek a hazaiak, 8–2-ig léptek el, az álmosan kezdő kaposvári kosárlabdacsapattal szemben.
Gyengén játszott az első félidőben a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata
A következő néhány percben is akadozott a támadójáték, egymás után maradtak ki a lehetőségek, 9 és fél perc alatt csak 6 pontot értek el a vendégek. A folytatásban is rengeteg volt az elhibázott dobás, tíz triplakísérletből egyetlen egy sem volt sikeres...
Nagyon gyenge színvonalú volt a meccs, borzasztó százalékkal dobott mindkét csapat. A Szeged ezzel együtt állandósította korábban szerzett tíz pontos előnyét, sőt Records nagy zsákolásával még növelte is azt. Cseh Botondot nem tudták tartani a vendégek, nagy érdeme volt abban, hogy a félidő végén is a Szeged vezetett. A legnagyobb hátrány 18 pontos volt, ezt sikerült a kaposváriaknak tucatnyira csökkenteni a szünetig. A 22. percben Cseh Botond is megsérült, ez ha lehet még nehezebb helyzetbe hozta az alföldieket. Filipovity triplájával tíz pont alá került a Kometa, így 38–33-nál már Simándi Árpádnak kellett időt kérni. Cseh visszatérhetett, de ő sem tudta megakadályozni, hogy a gyors akciókat vezető vendégek két pontig felzárkózzanak. A záró szakaszra teljesen nyílt lett a találkozó. Cseh, Fortune és Vulikics azonban újabb triplákkal ismét a Szegedet juttatta előnyhöz. A sokat hibázó vendégek innen már nem tudtak fordítani, bár Trammell csakúgy mint legutóbb Szolnokon, ezúttal is az egyenlítésért dobhatott. A kísérlet most is kimaradt, így a kaposváriak második vereségüket szenvedték el a bajnokságban.
- NB I./A csoportos Férfikosárlabda-bajnokság - második forduló:
SZTE Szedeák–Kometa-KVGY Kaposvári KK 68–65 (18–8, 18–16, 12–20, 20–21)
Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Goda László, Györfy Rúben, Jakab László Imre.
SZTE Szedeák: Vulikics (25/18), Cseh B. (15/3), Kerpel-Fronius G. (2), Furtune (18/9), Records (5). Csere: Polányi (3/3). Vezetőedző: Simándi Árpád.
Kometa-KVGY Kaposvári KK: Trammell (6), Wilson (18/6), Paár M. (4), Filipovity P. (23/6), Parker (-). Csere: Kis R. (3), Buzás (3/3), Walker (6), Rosics U. (-), Puska B. (2). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–0, 7. perc: 11–6, 12. perc: 20–12, 17. perc: 28–16 23. perc: 38–24, 27. perc: 43–41, 32. perc: 50–47, 37. perc: 63–53.
Kipontozódott: Kerpel-Fronius G. (a 38. percben).
Az U21-es mérkőzésen:
Szedeák U21–Kometa-KVGY Kaposvári KK U21 87–69 (17–22, 26–14, 22–15,22–18)
Szeged, Városi Sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Vadász Cs., Barabás D., Bende R.
Kometa-KVGY Kaposvári KK U21: Trombitás M. (6), Czeibert S. (2), Halmai Zs. (19/6), Bakai B. (6), Gáspár B. (8). Csere: Látrányi Á. (2), Sághy T. (16/12), Schlichter B. (6), Gálos Zs. (-), Harsányi L. (2), Oros M. (2). Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.
A Szedeák U21 legjobb dobói: Kis V. (12), Krisztin K. (16/3).