Válogatott játékossal erősített a kaposvári kosárlabdázók ellenfele

Eddig mindhárom meccsét elvesztette az élvonalbeli bajnokságba egy éves kitérő után visszatérő somogyi csapat. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub teljesítményét azonban annak tükrében kell nézni, hogy a három találkozóból kettőt az elmúlt szezon döntőseivel vívott Dzunics Braniszlav vezetőedző csapata. Ezúttal az első győzelem a cél.

Újabb komoly feladat vár a somogyiakra. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata szombaton hazai pályán a Honvéd ellen játszik Fotó: Lang Róbert

Első győzelméért száll harcba a kaposvári kosárlabda-csapat

Ezzel együtt azonban mindkét találkozó nyerhető lett volna, csakúgy, mint a Szeged ellen idegenben elvesztett meccs is. A kaposváriak újoncként is rendre egyenrangú ellenfelek voltak, azonban főleg a lepattanók, valamint a távoli dobások terén és a büntetők értékesítésében van javulni való. A Honvéd elleni csatában is alighanem kulcsszerepe lesz ezeknek. Emiatt sem jó hír, hogy az ellenfél a napokban leigazolta a magyar válogatott, 2001-es születésű Valerio-Bodon Vincentet. A játékos visszatér a Honvédba. A fővárosiaknál kezdett kosárlabdázni, és ott is lépett először pályára a felnőttek között.

Hazatérése óriási jelentőséggel bír, hiszen univerzális kosárlabdázó lévén több poszton is számíthat rá Zlatko Jovanovic vezetőedző.

A kaposváriak információink szerint még nem igazoltak új játékost a távozó amerikai Jadyn Parker helyére. Ha azonban a csapat a Falco KC ellen mutatott játékát meg tudja ismételni és az említett területeken, játékelemekben kevesebbet hibázik, akkor megszerezheti első győzelmét a 2025/2026-os bajnoki szezonban.

A két U21-es együttes mérkőzése 15 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában.

