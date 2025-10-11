1 órája
Elázott a Honvéd a kaposvári triplaesőben
Megszerezte első győzelmét az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság harmadik fordulójában a somogyi alakulat. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub együttese az eddig veretlenül álló Endo Plus Service-Honvéd ellen győzött hazai pályán.
A nyeretlen somogyi és a veretlen fővárosi alakulat csapott össze szombaton este a Kaposvár Arénában. Az élvonal harmadik fordulójában a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata a héten a válogatott Valerio-Bodon Vincenttel erősítő piros-fehérek ellen próbálta megszerezni első győzelmét.
A kaposvári klub vezetése a találkozó előtt hivatalosan is bejelentette, hogy szerződést bontott a gyenge teljesítményt nyújtó amerikai Jadyn Parkerral. A pótlása folyamatban van, ám a budapestiek elleni meccsre – csakúgy, mint legutóbb a Falco KC ellenire – már Parker nélkül álltak ki a somogyiak. Dzunics Braniszlav vezetőedző ráadásul nem számíthatott a sérült Völgyi Marcell, Gáspár Benedek, Nagy Barnabás trióra sem.
Rush kezdte meg a pontgyártást egy triplával és két büntetővel a fővárosiaknál, a pontosabban és jobban védekezve kosárlabdázó vendégek egy 8–0-ás rohammal nyomatékosították, hogy nyerni jöttek Somogyba. A cserékkel átszervezett Kometa néhány perc alatt Wilson és Filipovity révén eredményesebb lett, de a fővárosi triplák miatt ez csak a felzárkózáshoz volt elegendő. Még a negyed vége előtt Walker triplája hozta meg az egyenlítést 26–26-nál, de az utolsó találat a Honvédé volt. A folytatásban Uros és Walker hármasával már a kaposváriak vezettek. Azonnal jött a vendégek időkérése, de a hazaiak lendületét nem sikerült megtörni. Wilson óriási blokkja aratott közönségsikert a somogyi oldalon, Trammell duplájával pedig már több, mint tíz pont volt a két csapat közti különbség. A szünetig újabb hármasokkal faragott hátrányán a Honvéd, Rush már a 20 pontot is elérte csapatában.
Jobban kezdett a Honvéd a nagyszünet után, Valerio-Bodon nagy blokkja pedig Wilsont akadályozta meg a pontszerzésben. A legjobbkor jött Filipovity triplája, így legalább a kaposvári vezetés megmaradt 61–57-nél. A negyed vége előtt Rosics és Walker hármasai szavatolták a kaposvári vezetést. Ezzel együtt nagy izgalmakat tartogatott az utolsó negyed, amelyben O’Bannon 2+1-es akciójával vette vissza a vezetést a Honvéd. Rosics, Trammel és Paár azonban nem hibázott távolról. Hiába kért időt Zlatko Jovanovics Wilson és Walker tarthatatlan volt. A száz pontos határt Rosics hármasával lépte át a hazai alakulat, amely teljesen megérdemelten szerezte meg visszatérése óta az első győzelmét az élvonalban.
Javuló formát mutatva nyerte első meccsét a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapataFotók: Lang Róbert
- NB I./A csoportos Férfikosárlabda-bajnokság - harmadik forduló:
Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service Honvéd 104–96 (26–28, 29–17, 24–29, 25–22)
Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1000 néző. Vezette: Praksch Péter Árpád, Popgyákunik Balázs, Kovács Nimród János.
Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub: Trammell (20/9), Szőke Bálint (2), Paár M. (3/3), Kis R. (2), Walker (25/18). Csere: Wilson (16/6), Filipovity P. (18/3), Buzás (-), Simon B. (-), Tarján I. (2), Rosics U. (16/12). Vezetőedző: Dzunics Braniszlav Edzők: Filipovics Gordan, Szőke Balázs.
Endo Plus Service Honvéd: Simon K. (2), Rush (29/21), O’Bannon (13/3), Dócs (-), Simmons (11). Csere: Valerio-Bodon V. (12/6), Keller I. (7/3), Dorogi (-), Dimitrijevics (20), Reizinger (2), Kopácsi (-), Radó (-). Vezetőedző: Zlatko Jovanovics.
Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–5, 7. perc: 15–19, 12. perc: 32–28, 18. perc: 48–41, 23. perc: 58–48, 27. perc: 66–65, 32. perc: 80–76, 37. perc: 96–88.
Kipontozódott: Kis R. (a 32. percben).
- Az U21-es mérkőzésen:
Kometa-KVGY Kaposvári KK U21–Budapest Honvéd SE U21 76–99 (22–31, 17–17, 22–24, 15–27)
Kaposvár, Kaposvár Aréna, 100 néző. Vezette: Koncsek Balázs, Mester Milán, Pöttendi Gábor.
Kometa-KVGY Kaposvári KK U21: Látrányi (3/3), Simon (11/9), Bakai (7), Halmai Z. (11), Schlichter (6). Csere: Trombitás (4), Gálos (9/3), Sághy (9/9), Harsányi (11), Kreka (-), Oros (6). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.
A Budapest Honvéd SE U21 legjobb dobói: Balázs (17), Márkus (15/3), Kiss B. (14/3), Imre (11), Sziegl (11), Inalegwu (10/9).