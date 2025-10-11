Elázott a Honvéd a kaposvári triplaesőben

A nyeretlen somogyi és a veretlen fővárosi alakulat csapott össze szombaton este a Kaposvár Arénában. Az élvonal harmadik fordulójában a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata a héten a válogatott Valerio-Bodon Vincenttel erősítő piros-fehérek ellen próbálta megszerezni első győzelmét.

Eredményesen kosárlabdáztak a hazaiak. A kaposvári kosárlabda-csapat első sikerét érte el a bajnokságban Fotó: Lang Róbert

Javuló formát mutatva nyerte első meccsét a Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub csapata

A kaposvári klub vezetése a találkozó előtt hivatalosan is bejelentette, hogy szerződést bontott a gyenge teljesítményt nyújtó amerikai Jadyn Parkerral. A pótlása folyamatban van, ám a budapestiek elleni meccsre – csakúgy, mint legutóbb a Falco KC ellenire – már Parker nélkül álltak ki a somogyiak. Dzunics Braniszlav vezetőedző ráadásul nem számíthatott a sérült Völgyi Marcell, Gáspár Benedek, Nagy Barnabás trióra sem.

Rush kezdte meg a pontgyártást egy triplával és két büntetővel a fővárosiaknál, a pontosabban és jobban védekezve kosárlabdázó vendégek egy 8–0-ás rohammal nyomatékosították, hogy nyerni jöttek Somogyba. A cserékkel átszervezett Kometa néhány perc alatt Wilson és Filipovity révén eredményesebb lett, de a fővárosi triplák miatt ez csak a felzárkózáshoz volt elegendő. Még a negyed vége előtt Walker triplája hozta meg az egyenlítést 26–26-nál, de az utolsó találat a Honvédé volt. A folytatásban Uros és Walker hármasával már a kaposváriak vezettek. Azonnal jött a vendégek időkérése, de a hazaiak lendületét nem sikerült megtörni. Wilson óriási blokkja aratott közönségsikert a somogyi oldalon, Trammell duplájával pedig már több, mint tíz pont volt a két csapat közti különbség. A szünetig újabb hármasokkal faragott hátrányán a Honvéd, Rush már a 20 pontot is elérte csapatában.

Jobban kezdett a Honvéd a nagyszünet után, Valerio-Bodon nagy blokkja pedig Wilsont akadályozta meg a pontszerzésben. A legjobbkor jött Filipovity triplája, így legalább a kaposvári vezetés megmaradt 61–57-nél. A negyed vége előtt Rosics és Walker hármasai szavatolták a kaposvári vezetést. Ezzel együtt nagy izgalmakat tartogatott az utolsó negyed, amelyben O’Bannon 2+1-es akciójával vette vissza a vezetést a Honvéd. Rosics, Trammel és Paár azonban nem hibázott távolról. Hiába kért időt Zlatko Jovanovics Wilson és Walker tarthatatlan volt. A száz pontos határt Rosics hármasával lépte át a hazai alakulat, amely teljesen megérdemelten szerezte meg visszatérése óta az első győzelmét az élvonalban.