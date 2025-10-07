október 7., kedd

Dzsúdó

A somogyi dzsúdósok termelték az érmeket Szegeden

Kiemelkedően szerepeltek a somogyi versenyzők az ifjúsági és felnőtt országos bajnokságokon. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE judósai több dobogós helyezéssel öregbítették a város hírnevét.

Az ifjúsági „B" (U17) országos bajnokságon a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE versenyzői közül hárman is felállhattak a dobogóra. Máté Albert a második, míg bátyja, Máté Márton, valamint Máté-Márton Mirkó egyaránt a harmadik helyen végzett, amit Kreka Gergely hetedik helye tett teljessé.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE versenyzői több érmet is szereztek az ifjúsági és felnőtt országos bajnokságon.
Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE sikerei

A felnőtt II. osztályú országos bajnokságon a kaposvári Horváth Ákos bronzérmet szerzett, a barcsi Bonevácz Bianka (plusz 78 kg) a második, Maráz Nándor (100 kg) a hetedik, míg a nagyatádi Lakos András (plusz 100 kg) az ötödik lett.

 

Az I. Beton, egyben Csaba Béla diák és serdülő meghívásos nemzetközi emlékversenyen négy nemzet reménységeit – a házigazda magyarok mellett még szerb, horvát és román csapatok is voltak – szólították tatamira. A somogyi színeket képviselő Kasi USE csapata nyolc medált (ennek a fele arany volt) gyűjtött össze, míg Nagyatádra egy aranyérem került.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE versenyzőinek eredményei

Aranyérmesek (4): Angyal Fruzsina, Trefeli Benedikta, Müller Liza és Csik Borbála.

Ezüstérmes (1): Kovács Benedek.

Bronzérmesek (3): Takács Panna, Kovács Dominik és Ács Dávid.

Guzmics Gerda az ötödik, míg Máté Viola és Büki Zalán a hetedik lett.

A Nagyatádi Judo Club sportolói közül a 36 kg-os Gergely Natália Viktória az első, a 32 kg-os Nagy Zalán Zoltán pedig az ötödik lett.

 

