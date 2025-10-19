3 órája
Mindegyik meccsét behúzta a Kasi junior alakulata
A kaposvári röplabdás utánpótlás ismét remekelt: a juniorok és a gyermekek is győzelmekkel zárták hétvégi mérkőzéseiket. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola csapata Budapesten és Kaposváron is kiváló formát mutatott.
Megint pályára lépett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola I. osztályú junior (U20-as) csapata és a második vonalban szereplő gyermek (U15-ös) együttese.
A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sikersorozata
JUNIOROK (U20)
A Sipos Lili irányította I. osztályú junior (U20-as) „sárga” társulat Budapesten az Újpesti TE Szilágyi utcai röplabdacsarnokában volt érdekelt. A kaposváriak – a soraikban a nagy keret három játékosával, Borhi Lucával, Horváth Lilivel és Kristóf Lucával – az első fellépésükön 96 perc alatt négy játszmában legyőzték a házigazda Újpesti TE „lila”alakulatát, majd rögtön utána 86 perc alatt ugyancsak négy szettben verték a Békéscsabai RSE „fehér” egyletét.
Eredmények: Kasi „sárga”–Bp. Újpesti TE „lila” 3–1 (–21, 19, 19, 22); Kasi „sárga”–Békéscsabai RSE „fehér” 3–1 (23, 11, –18, 22).
A Kasi „sárga” I. osztályú junior (U20-as) csapata: Kalmár Lili Kata (csapatkapitány), Borhi Luca, Horváth Lili, Kristóf Luca, Bánki Dalma, Borovszky Dorottya, Kovács Krisztina Jázmin, Ferencz Emese, Rádi Zoé Zóra, Szeghy Zsanna, Pálfi Eszter (liberó), Vida Eszter Dorka (liberó), az edzőjük Sipos Lili.
Leány Röplabda U15 Országos Bajnokság: KASI U15 - NYBRSEFotók: Muzslay Péter
GYERMEKEK (U15)
A Márton-Hanusz Réka és Szabó Tamás edzőpáros vezette II. osztályú gyermek (U15-ös) „sárga” együttest a MATE Kaposvári Campus sportcsarnokában szólították pályára. Előbb 53 perc alatt sima 3–0-ra legyőzték a Nyugat-Balatoni RSE csapatát, majd 93 perc alatt négy játékrészben diadalmaskodtak a Budaörsi DSE ellen.
Eredmények: Kasi „sárga”–Nyugat-Balatoni RSE 3–0 (14, 10, 9); Kasi „sárga”–Budaörsi DSE 3–1 (21, –12, 25, 20).
A Kasi sárga II. osztályú gyermek (U15-ös) csapata: Klikk Léna Róza (csapatkapitány), Ribarics Emília, Farkas Eszter, Antal Boglárka, Márfi Réka, Király Enikő, Varga Hanna, Kis Krisztina, Kaposvári Sportközpont és SportiskolaLengyel Noémi, Szabari Sára Viktória, Zahradnyik Emma Kornélia, Uri Sára, Kőszegi Adrienn (liberó), Széchenyi Dorottya Sztella (liberó), az edzőik Márton-Hanusz Réka és Szabó Tamás.
Leány Röplabda Országos Kismini Bajnokság: KASI U12- Emericus SE U12Fotók: Muzslay Péter