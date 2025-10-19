Mindegyik meccsét behúzta a Kasi junior alakulata

Megint pályára lépett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola I. osztályú junior (U20-as) csapata és a második vonalban szereplő gyermek (U15-ös) együttese.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola U20-as és U15-ös röplabdásai is győzelmekkel zárták a hétvégét, remek formát mutatva.

Fotó: Muzslay Péter

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sikersorozata

JUNIOROK (U20)

A Sipos Lili irányította I. osztályú junior (U20-as) „sárga” társulat Budapesten az Újpesti TE Szilágyi utcai röplabdacsarnokában volt érdekelt. A kaposváriak – a soraikban a nagy keret három játékosával, Borhi Lucával, Horváth Lilivel és Kristóf Lucával – az első fellépésükön 96 perc alatt négy játszmában legyőzték a házigazda Újpesti TE „lila”alakulatát, majd rögtön utána 86 perc alatt ugyancsak négy szettben verték a Békéscsabai RSE „fehér” egyletét.

Eredmények: Kasi „sárga”–Bp. Újpesti TE „lila” 3–1 (–21, 19, 19, 22); Kasi „sárga”–Békéscsabai RSE „fehér” 3–1 (23, 11, –18, 22).

A Kasi „sárga” I. osztályú junior (U20-as) csapata: Kalmár Lili Kata (csapatkapitány), Borhi Luca, Horváth Lili, Kristóf Luca, Bánki Dalma, Borovszky Dorottya, Kovács Krisztina Jázmin, Ferencz Emese, Rádi Zoé Zóra, Szeghy Zsanna, Pálfi Eszter (liberó), Vida Eszter Dorka (liberó), az edzőjük Sipos Lili.