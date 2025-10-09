Fiatal kaposvári példaképek meséltek sikereikről

A beszélgetésen több sportág tehetségei vettek részt, akik mind külön-külön történeteket meséltek el sikerről, küzdelemről és célokról. A résztvevőket és vendégeket Kárpáti Tímea alpolgármester köszöntötte, aki felhívta a figyelmet a fiatalok kitartására és munkájára. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatal sportolói nemcsak eredményeikkel, hanem alázatukkal is példát mutattak a következő generációnak.

Bakai Barnabás (balra), Szőke Bálint (középen) és Gáspár Benedek (jobbra) a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda utánpótlás tehetségei Fotó: Böröczi Zoltán

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatal bajnokai meséltek

Horváth Áron atléta az U18-as Magyar Bajnokságon 100 és 200 méteren is bronzérmet szerzett, bizonyítva gyorsaságát és elszántságát.



A cselgáncsot képviselő Naji Dávid 60 kilogrammban magyar bajnok lett, majd az Egyetemi Világjátékokon az ötödik helyet szerezte meg, ami komoly nemzetközi eredmény.



Borhi Luca, a KHG-KNRC röplabdázója az ifjúsági válogatottal negyedik lett a nyári olimpián, míg Bakai Barnabás és Gáspár Benedek az U16-os kosárlabda-válogatott kulcsjátékosaiként a B divíziós Európa-bajnokságon bizonyítottak. A Kaposvári KK színeiben szereplő Szőke Bálint az U20-as Európa-bajnokságon is remekelt, a magyar válogatott egyik legeredményesebb tagjaként.

Az úszók között is akadt bőven kaposvári siker. Bozsó Sára két ezüstérmet nyert az országos bajnokságon, és több számban is kitűnt az Egyetemi Világjátékokon. Gulyás Fanni 5 kilométeren bronzérmet szerzett a Nyíltvízi Országos Bajnokságon, újoncként pedig válogatott meghívót kapott. Győrffy Lili Anna 10 kilométeren ezüstérmet nyert, ezzel kivívta a junior Eb-részvételt, míg Kakuk Koppány Zéta ifjúsági országos bajnok lett 200 gyorson, és remekül szerepelt az Európa- és világbajnokságon is.

A birkózást képviselő Pálmai Eszter az U17-es országos bajnokságon aranyérmet szerzett szabadfogásban, Máté Albert pedig a 30 kilogrammos súlycsoport országos bajnoka lett.

A Példaképek köztünk vannak beszélgetés remekül sikerült. A rendezvény célja nemcsak az volt, hogy elismerjék a fiatalok teljesítményét, hanem hogy inspirációt adjanak a következő generációnak is.